Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı - Son Dakika
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Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı

Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD\'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı
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ABD Savunma Bakanlığı genel denetçisinin açıklamasına göre, İran'la savaş mühimmatta ve ikmalde bir darboğaza yol açtı.

ABD Savunma Bakanlığı genel denetçisinin açıklamasına göre, İran'la savaş mühimmatta "açıklara" ve ikmalde bir darboğaza yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce ülkesinin mühimmat sıkıntısı çektiğini defalarca reddetmişti.

Trump, ABD'nin mühimmat stoklarının "neredeyse sınırsız" olduğunu iddia etti ve aksini söyleyen haberlerin "sahte" olduğunu söyledi. Ancak bağımsız denetleme kuruluşu, ABD'nin Şubat-Haziran ayları arasında mühimmat için 22 milyar dolardan fazla harcama yaptığını ve bunun da "stratejik envanter açıklarına" yol açtığını belirtti. BBC, bu tutarsızlıkla ilgili olarak Beyaz Saray'dan açıklama almak için iletişime geçti ancak yanıt alınamdı. Yeni rapor, ABD'nin silah stoklarına dair türünün ilk örneği olan bağımsız bir bakış açısı sunuyor, bu veriler genellikle gizli tutuluyor.Daha önceki tahminler, ABD'deki mühimmat sıkıntısısı konusunda vahim bir tablo çizmişti. Savaş boyunca ABD kuvvetleri, İran'ın gelen saldırılarını engellemek için kullanılan hem uzun menzilli kara saldırı sistemlerinden hem de hava ve füze savunma sistemlerinden büyük miktarlarda kaynak harcadı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından Temmuz ayı sonlarında yapılan bir tahmine göre, Patriot füzesi ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) gibi bazı önleme sistemlerinin stokları önemli ölçüde azalmış, bazı durumlarda yarıdan fazla düştü.Başdenetçinin raporunda silahlardan tam olarak kaç tanesinin kaldığı açıklanmadı. Ancak, stoklardaki eksikliklere dikkat çekildi ve mühimmat ikmali konusunda "endüstriyel darboğazlar" ortaya koydu. Raporda ayrıca, savunma bakanlığının şu anda yaşanan sıkıntıyı gidermek ve "acil durumlara hızla yanıt vermek" için "tedarik süreçlerini ve üretim sürelerini iyileştirmek" üzere çalıştığı belirtildi. Trump ve diğer yönetim yetkilileri, mühimmat sıkıntısı haberlerini asılsız ve "ihanet" olarak nitelendirmeye çalıştılar. Örneğin, Savunma Bakanı Pete Hegseth, 4 Ağustos tarihli bir X gönderisinde, mühimmat sorunuyla ilgili haberlerin "doğru olmadığını" belirtti. Trump, 3 Eylül'de Truth Social'da yayınladığı uzun bir gönderide, ABD'nin "neredeyse sınırsız" miktarda mühimmata sahip olduğunu ve "olası her türlü duruma karşı stoklama ve hazırlık yaptığını" iddia etti. Denetleme kuruluşunun raporunda ayrıca, ekipman kayıplarının 3,7 milyar dolara, diğer harcamaların ise 7,4 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Genel olarak, ABD 28 Şubat ile 30 Haziran tarihleri arasında savaşa 33,4 milyar dolar harcadı.Kayıplar arasında dört adet F-15e savaş uçağı, son derece gelişmiş bir F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ve imha edilen 30 adet MQ-9 insansız hava aracı bulunuyor. ABD ve İsrail arasındaki hava saldırıları başladığında Trump, çatışmanın birkaç hafta içinde sona ereceğini defalarca söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ise çatışmanın ABD'deki Kasım ara seçimlerinden "hemen sonra" sona ermeyebileceğini söyledi.Anketler, savaşın Amerikan halkı arasında popüler olmadığını gösteriyor. Eylül başında yayınlanan bir Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıların sadece % 23'ü ve Cumhuriyetçilerin sadece yarısı, ABD'nin İran'la olan ilişkilerinde, çatışmaar başlamadan önceki döneme kıyasla daha güçlü bir konumda olduğuna inanıyor. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı - Son Dakika

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