"Savaşta değiliz"dedi ama ülkesi için tarih verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Savaşta değiliz"dedi ama ülkesi için tarih verdi

"Savaşta değiliz"dedi ama ülkesi için tarih verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2027'de Avrupa'da düzenlenecek seçimlerde seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışacağını öne sürdü. Fransa'nın da hedef alınabileceğini savunan Barrot, son dönemde Polonya, Danimarka ve Litvanya'da yaşanan ve Rusya'nın sorumlu tutulduğu olaylara dikkat çekti.

Fransa'dan Rusya ve 2027 seçimleri konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Putin'in gelecek yıl Fransız ve Avrupalı seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışacağını ileri sürdü.

"RUSYA İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ"

France 2 kanalına konuk olan Barrot, Ukrayna-Polonya sınırı ile Danimarka ve Litvanya'da son günlerde yaşanan ve sorumluluğu Rusya'ya atfedilen gelişmeleri değerlendirdi. Barrot, "Rusya ile savaşta değiliz." diyerek söz konusu eylemlerin Avrupa ülkelerinin egemenliğini ihlal ettiğini savundu. Fransız Bakan, Rusya'nın tutumunun gelecek aylarda seçim süreçlerine yönelik girişimlerle farklı bir boyuta taşınabileceğini ileri sürdü.

PUTİN İÇİN SEÇİM SUÇLAMASI

Barrot'nun açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise 2027'de yapılacak seçimlere ilişkin oldu. Avrupa Birliği vatandaşlarının önemli bir bölümünün gelecek yıl sandığa gideceğini belirten Barrot, şu ifadeleri kullandı: "Gelecek aylarda göreceksiniz, Avrupa Birliği vatandaşlarının yarısı gelecek yıl sandığa gidecekken, Vladimir Putin öyle ya da böyle Avrupalıların ve Fransızların tercihlerini etkilemeye çalışacak." 

"FRANSA ÖNCELİKLİ HEDEFLERDEN BİRİ"

Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle son beş yıldır Putin'in öncelikli hedeflerinden biri olduğunu savunan Barrot, Paris yönetiminin Rusya'nın giderek yoğunlaştığını söylediği faaliyetlerine karşı tedbir aldığını belirtti. Barrot'nun açıklaması, Fransa'nın kritik cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala geldi. Fransa İçişleri Bakanlığının resmi seçim takvimine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 18 Nisan 2027'de, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de gerçekleştirilecek. Fransa'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından iki turlu seçim sistemiyle ve beş yıllık dönem için seçiliyor.

AVRUPA'DAKİ OLAYLARI İŞARET ETTİ

Barrot açıklamasında son dönemde Avrupa'da yaşanan bazı olaylara da değindi. Rusya'ya ait olduğu bildirilen bir İHA'nın 13 Eylül'de Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede bir treni vurması, Danimarka'nın bir Rus fırkateyninden askeri helikoptere işaret fişeği atıldığını açıklaması ve Litvanya hava sahasına giren bir İHA'nın NATO savaş uçaklarınca düşürülmesi bunlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güvenlik, Fransa, Güncel, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Savaşta değiliz'dedi ama ülkesi için tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı Görüntülere rağmen serbest bırakıldı Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı

00:41
Binlerce kişi bekliyordu e-Devlet’te tercih ekranı açıldı
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı
00:14
AK Partili isimden bomba iddia İşte seçim için konuşulan tarihi
AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi
23:30
Arda Güler’den geceye damga vuran frikik golü
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü
23:17
İstanbul’da pes dedirten görüntü Sokakta çırılçıplak dolaştı
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Sokakta çırılçıplak dolaştı
23:06
Trump’tan İsrail’e dev savaş paketi 40 bin bomba gönderilecek
Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek
21:51
Kurtlar Vadisi’nin Nevzat’ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı
21:46
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan dikkat çeken “Erdoğan“ çıkışı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 01:19:36. #7.13#
SON DAKİKA: "Savaşta değiliz"dedi ama ülkesi için tarih verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement