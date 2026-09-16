Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin yeni toplantısına ilişkin basın duyurusu yayımladı. Bakanlığın 16 Eylül 2026 tarihli açıklamasında toplantının yarın sabah gerçekleştirileceği bildirildi.

TOPLANTI SAAT 08.00'DE

Bakanlığın paylaştığı duyuruda, "Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17.09.2026) saat 08.00'de toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Böylece Komite, finansal piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Şimşek başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

KOMİTE 14 EYLÜL'DE DE TOPLANMIŞTI

Finansal İstikrar Komitesi, 14 Eylül'de de Mehmet Şimşek başkanlığında toplantı gerçekleştirmişti. Söz konusu toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü ile finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınmıştı. Bakanlık, finansal istikrarın korunmasına yönelik çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü bildirmişti.

Komite ayrıca 22 Mayıs'taki toplantısında yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkilerini ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmiş, gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini açıklamıştı.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE KİMLER VAR?

Mevzuata göre Finansal İstikrar Komitesi; Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TCMB, SPK, BDDK, SEDDK ve TMSF'nin başkanlarından oluşuyor. Komitenin temel amacı, finansal sistemdeki kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdüm sağlanması.