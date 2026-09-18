Italiano\'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...

Beşiktaş, Fransız ekibi Olimpik Marsilya’yı 4-1 yenerek Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı. Maç sonrası teknik direktör Vincenzo Italiano, önemli açıklamalarda bulundu.

''İLK YARININ SON 10 DAKİKASI HARİÇ''

Mücadeleyi değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, ''Avrupa Ligi’ne çok iyi bir başlangıç yaptık. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyorduk. Oyuncular harika bir performans sergiledi, sadece ilk yarının son 10 dakikası hariç. Taraftarlara teşekkür ederim. Onlara böyle güzel bir oyun sunduğumuz için çok mutluyuz.'' dedi.

''ONUN ADINA ÇOK MUTLUYUM''

İlhan Fakılı’nın performansını da özel olarak öven Italiano, ''İlhan her geçen gün gelişiyor. Onu tebrik ediyorum, bravo. Bu şekilde devam ederse büyük bir yıldız haline gelebilir. Hücumda çok etkiliydi, savunmaya da katkı verdi. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

''ELİMDE OLSA 42 BİN KİŞİYİ TEK TEK...''

Taraftarların kendisi için yaptığı tezahüratlardan duygulandığını belirten İtaliano, ''Beni duygulandırıyor. Bu hissi ne para ile alabilirsiniz ne de ödeyebilirsiniz. Harika bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırım. Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım. Bunu yapamıyorum ama inşallah bu atmosfer uzun süre devam eder.'' şeklinde konuştu.