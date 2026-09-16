Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek - Son Dakika
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Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek
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Milli takım kariyerini 31 Ağustos'ta noktalayan Lionel Messi için Arjantin Futbol Federasyonu özel bir veda organizasyonu hazırladı. 39 yaşındaki yıldız, 6 Ekim'de Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin'e karşı son kez Arjantin forması giyecek. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrodaki futbolcular da Messi'nin vedası için davet edildi.

Messi son kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giymeye hazırlanıyor. 20 yılı aşkın milli takım kariyerini sona erdiren yıldız futbolcu, taraftarlarının karşısına veda maçı için çıkacak.

SON MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU

Arjantin Futbol Federasyonu, Lionel Messi'yi 6 Ekim'de Benin ile oynanacak hazırlık maçına davet etti. Karşılaşma Buenos Aires'teki River Plate'in Monumental Stadı'nda oynanacak ve Messi'nin Arjantin taraftarları önündeki vedasına sahne olacak. Messi, 31 Ağustos'ta yayımladığı veda mesajıyla milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Arjantin'in kaptanı kararını, "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento" sözleriyle duyurmuştu.

DÜNYA KUPASI KADROSU DA DAVET EDİLDİ

Messi'nin veda gecesi yalnızca Benin karşılaşmasıyla sınırlı kalmayacak. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin kadrosundaki futbolcular da organizasyona davet edildi. Böylece Katar'da kupaya uzanan kadronun üyeleri, kaptanlarının vedasında yeniden bir araya gelecek. AFA'nın kararının Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından alındığı belirtildi. Messi'nin Arjantin futbolundaki yerini vurgulayan federasyon, yıldız oyuncuya hak ettiği vedayı yapmak istiyor.

20 YILI AŞAN BİR DÖNEM KAPANIYOR

39 yaşındaki Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki hikayesi 2005 yılında başladı. Yıldız futbolcu bu süreçte Copa America 2021, Finalissima 2022, Katar 2022 Dünya Kupası ve Copa America 2024 şampiyonluklarını yaşadı. Messi, özellikle 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğa ulaşmasında kaptan olarak önemli rol oynadı. 2026 Dünya Kupası'nda da Arjantin'le finale kadar ilerledi.

6 EKİM'DE SON KEZ SAHADA

Arjantin, milli maç döneminde Bolivya, Burkina Faso ve Benin ile üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Messi ise 6 Ekim'deki Benin karşılaşması için özel olarak kadroya çağrıldı. Monumental'deki karşılaşmayla birlikte Arjantin futbolunda bir dönem de kapanacak. Messi, milli takım kariyerini bitirme kararının ardından taraftarlarının karşısına son kez Arjantin formasıyla çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek - Son Dakika

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