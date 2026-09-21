Derbide Arda Güler\'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor

Real Madrid'in Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olduğu derbide Arda Güler ile Vinicius Junior arasında yaşanan bir an dikkat çekti. Vinicius'un, kontra atakta sağında boş durumda bulunan Arda Güler'e pas vermek yerine topu Mbappe'ye göndermesi ve Arda'nın buna verdiği tepki gündeme geldi.

Real Madrid, LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid deplasmanına çıktı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, Real Madrid'de Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Arda Güler, karşılaşmada 54 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, daha sonra yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Real Madrid'in golleri karşılaşmanın son bölümünde gelirken, Atletico Madrid'in gollerini Alejandro Grimaldo ve Jonathan David kaydetti.

VINICIUS PASI VERMEDİ, ARDA'NIN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında Real Madrid'in geliştirdiği kontra atak sırasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

Vinicius Junior ile gelişen atakta Arda Güler, Brezilyalı futbolcunun sağında boş durumda bulunuyordu. Ancak Vinicius, Arda'ya pas vermek yerine geri dönerek solundaki Kylian Mbappe'ye topu gönderdi. Atletico Madrid savunması araya girerek tehlikeyi önlerken, Arda Güler'in takım arkadaşının tercihine verdiği tepki kameralara yansıdı.