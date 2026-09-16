Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma - Son Dakika
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Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma

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Erzurum'da Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ile korumasına ilişkin iddia ortalığı karıştırdı. Kızılgüneş'in bir köpeğe tekme attığı korumasının ise silah çektiği öne sürülürken, valilik ve başsavcılık iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

Erzurum'da Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in köpeğe tekme attığı ve koruma görevlisinin silah çektiği iddiaları üzerine idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAYMAKAM VE KORUMASIYLA İLGİLİ İDDİALARA SORUŞTURMA

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Eylül'de bazı yazılı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara ve görüntülere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İddia ve görüntülerin tüm yönleriyle araştırılması ve olayın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla Valiliğimizce idari araştırma ve inceleme başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla görüntülere ilişkin açıklama yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, 'Palandöken Kaymakamı'nın köpeğe tekme attığı ve korumasının silah çektiği' şeklinde yer alan haberlerdeki görüntülere ilişkin olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın bütün yönleriyle ilgili 04/09/2026 tarihinde soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA
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    Yorumlar (2)

  • İsmet Buyuksefil İsmet Buyuksefil:
    Abi herkes içeride de bu külhan beyleri dışarda lar. 0 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    kaymakamın görevi sokak köpeklerini toplatmaktır 0 0 Yanıtla
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