Koalisyon Mekke'ye İHA saldırısının önlendiğini duyurdu, Husiler iddiayı yalanladı - Son Dakika
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Koalisyon Mekke'ye İHA saldırısının önlendiğini duyurdu, Husiler iddiayı yalanladı

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu. Husiler ise saldırı iddiasını reddederek bunu 'bayat bir yalan' olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Mekke'yi hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu. Husiler ise, "Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki El-Malki tarafından yapılan açıklamada, Husilerin bu kez Mekke'yi hedef alan bir İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Fırlatılan İHA'nın Mekke hava sahasındaki yasaklı bölgeye ulaşmadan önlendiği bilgisini paylaşan El-Maliki, daha önce Husilerin 2017 yılında kutsal şehri hedef alan balistik füze saldırısının da engellendiğini hatırlattı. Husilerin son İHA saldırısının önlendiği anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.

Husiler: "Mekke'ye saldırı iddiası bayat bir yalan"

Husilerden Mekke'ye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaya yanıt gecikmedi. Husilerin siyasi kanadının sözcüsü Hazım el-Esed tarafından yapılan açıklamada bu iddia kesin bir dille reddedilerek, "Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir" denildi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, 3. Sayfa, Yemen, Mekke, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koalisyon Mekke'ye İHA saldırısının önlendiğini duyurdu, Husiler iddiayı yalanladı - Son Dakika

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