MİT'ten "Aydo Yazılım" şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında - Son Dakika
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MİT'ten "Aydo Yazılım" şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında Ankara merkezli Aydo Yazılım şirketine operasyon düzenlendi. Şirket sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGK) ortak çalışmaları sonucunda, sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli “Aydo Yazılım” adlı şirkete operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

MİT'ten

SENDİKA YAZILIMLARINA SORGU ARAYÜZÜ EKLENDİ

MİT’in istihbari çalışmalar sonucunda, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkân sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.

Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanmasında kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bu durum üzerine, geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına yönelik incelemeler derinleştirildi.

MİT'ten

SİSTEM KAYITLARINDA “NVİ” İBARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında “NVİ” ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıkarıldı.

MİT'ten

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA DA HİZMET VERİYORDU

Yapılan soruşturma kapsamında, Aydo Yazılım’ın “Clock&Wise” adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti de verdiği belirlendi.

Şirketin, bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkân sağladığı ortaya çıkarılmış oldu. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği öngörülüyor.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Operasyon, Jandarma, Yazılım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten 'Aydo Yazılım' şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bayser banaz bayser banaz:
    helal olsun; devletimiz varolsun 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: MİT'ten "Aydo Yazılım" şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında - Son Dakika
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