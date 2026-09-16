Arda Güler, Mourinho\'yu bin pişman etti! Real Madrid\'i galibiyete taşıdı

LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Madrid ekibi 3-2 kazanırken milli futbolcu Arda Güler performansıyla öne çıktı.

ARDA GÜLER SERBEST VURUŞTA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 25. dakikasında Real Madrid serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Arda Güler'in uzak köşeye gönderdiği şut direğin içine çarptı. Kaleci Matias Dituro'nun müdahalesinin ardından ağlara giden top, Dituro'nun kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti.

Real Madrid böylece 1-0 öne geçti. Madrid ekibi, 33. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

ELCHE 12 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi Elche, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. Abiel Osorio 71. dakikada farkı bire indirirken Fer Nino, 83. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Galibiyet için rakip kaleye yüklenen Real Madrid, aradığı golü 90+1. dakikada Carlos Espi ile buldu ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

ARDA MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Milli yıldız, sergilediği performansın ardından maçın oyuncusu seçildi.

MOURINHO'YU BİN PİŞMAN ETTİ

Jose Mourinho'nun daha önce Arda Güler için "İlk 11'in vazgeçilmezi değil. Hiçbir oyuncu dokunulmaz değil" sözlerini kullanması dikkat çekmişti.

Elche karşısında ilk 11'de şans bulan ve maçın oyuncusu seçilen Arda'nın performansı, Mourinho'nun daha önceki tercihlerinin yeniden tartışılmasına neden oldu. Real Madrid bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken ligde ikinci sırada yer aldı. Elche ise 4. yenilgisini alarak son sırada kaldı.