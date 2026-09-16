Bakan Şimşek\'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027\'de olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşlara yansımasını engellemek amacıyla uygulanan eşel mobil sistemine gelecek yıl devam etmeyi düşünmediklerini bildirdi. Live yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, 2026 yılında uygulanan sistem nedeniyle ciddi miktarda kamu gelirinden feragat ettiklerini, motorinde uygulamanın yıl sonuna kadar süreceğini ancak yeni dönemde uzatılmayacağını açıkladı.

Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri, dezenflasyon süreci, bütçe performansı ve reel sektöre yönelik destekler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Şimşek, ekonomi politikalarında son üç yıldır temel çerçevenin korunduğunu ifade etti.

"OVP'DE EN BAĞLAYICI HEDEF BÜTÇEDİR"

OVP'nin kamu açısından politika taahhüdü ve bağlayıcı bir unsur taşıdığını, özel sektör için ise bir yol haritası sunduğunu belirten Bakan Şimşek, program kapsamındaki en bağlayıcı hedefin bütçe olduğunu vurguladı. Kamunun kontrolünde olması sebebiyle bütçe açığının milli gelire oranında hedeflerden daha iyi bir performans sergilendiğini kaydeden Şimşek, eşel mobil nedeniyle feragat edilen gelirlere rağmen bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,5'lik hedefin altında, yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

IMF'nin tahminlerini yılda dört kez gözden geçirdiğini, Türkiye'nin ise bunu yılda bir kez yaptığını hatırlatan Şimşek, dışarıdan gelen şoka rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,3 büyümesinin beklendiğini, yaşanan sapmanın şokun büyüklüğüne kıyasla sınırlı kaldığını belirtti.

"SAVAŞ OLMASAYDI ENFLASYON 7 PUAN AŞAĞIDA OLURDU"

Ekonomi yönetiminin öncelikli hedefinin dezenflasyon olduğunu ancak sürecin arzulanan hızda ilerlemediğini ifade eden Şimşek, dış faktörlerin enflasyon görünümü üzerindeki baskısına dikkat çekti. Savaşın etkisinin yalnızca petrol ve doğal gazla sınırlı kalmadığını, bütün emtia fiyatlarını artırdığını dile getiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu. Savaş olmasaydı enflasyonda yıl sonunu yüzde 20-22 civarında tamamlardık."

Türkiye'de enflasyonun yüksek olması sebebiyle söz konusu dış etkilerin görece daha güçlü hissedildiğini aktaran Şimşek, başlangıçta öngörülen dezenflasyon takviminin bir miktar uzayabileceğini ancak seçim sürecinde dahi dezenflasyon politikasından vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Hayat pahalılığının en büyük öncelikleri olduğunu belirten Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon kadar artırılacağını yineledi.

TEK HANELİ ENFLASYON SONRASI KUR REJİMİ MESAJI

Türkiye için normal koşullarda dalgalı kur rejiminin ideal olduğunu ancak mevcut şartların buna izin vermediğini ifade eden Şimşek, piyasada tek yönlü bir eğilim bulunması halinde yönetilen bir kur rejiminin ortaya çıktığını belirtti. Uzun süredir Türk lirasına ilgi olduğunu bildiren Şimşek, müdahale edilmemesi durumunda Türk lirasının aşırı değerlenebileceğini, piyasaya girilmesi durumunda ise ters yönde bir etkinin oluşabileceğini kaydetti. Enflasyonun tek haneye düşmesi durumunda daha esnek bir kur rejimine geçişin gündeme gelebileceğini dile getiren Şimşek, bütün tartışmaları kura indirgemenin sağlıklı olmadığını, reformlarla verimliliğin nasıl artırılabileceğine odaklandıklarını söyledi.

SANAYİ, TARIM VE İHRACATA DEV DESTEK PAKETİ

Reel sektörün finansmana erişimi ve rekabet gücü için bütçe imkânlarının seçici politikalarla seferber edildiğini belirten Şimşek, sağlanan destekleri detaylandırdı:

Tarımsal Krediler: Yaklaşık 1 milyon çiftçinin faydalandığı kredilerde ortalama faiz oranı yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Kredi faizlerinin yüzde 70'lik kısmı kamu tarafından sübvanse ediliyor.

Eximbank ve İhracat: Sermayesi 7 kat artırılan Eximbank'ın bu yıl sağlayabileceği kredi miktarı 60 milyar dolara ulaştı. Reeskont kredileri de artırıldı.

Yatırım ve İşletme Desteği: Belirlenen 284 ürünü üretecek yatırımcılara 10 yıl vadeli ve toplam büyüklüğü 750 milyar TL olan yatırım kredisi imkânı sunuluyor. İmalat sanayisine ise bu yıl 250 milyar TL işletme sermayesi desteği verilecek.

Maaş Desteği: Belirli 5-6 sektörde çalışan başına aylık yaklaşık 5 bin TL maaş desteği sağlanıyor.

Türkiye'nin hammadde temininde sorun yaşamadığını, Orta Doğu dışarıda bırakıldığında sanayiye rakiplerine kıyasla en ucuz enerjiyi sağlayan ülkeler arasında yer aldığını belirten Şimşek, genel para politikasını gevşetmeden hedefli adımlarla reel sektörün stresini azaltmayı amaçladıklarını bildirdi.

YILDA 750 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK

Deprem konutlarının önemli ölçüde tamamlandığını haber veren Bakan Şimşek, konut arzını artırmak amacıyla önümüzdeki birkaç yıl boyunca yılda 750 bin sosyal konut inşa edileceğini açıkladı. Şimşek, sosyal konut programı için bütçeden 250 milyar TL kaynak ayrıldığını ifade etti.

Vergi politikalarına da değinen Şimşek; kurumlar vergisi, gelir vergisi ve cari açığı dengelemeye yönelik adımlar dışında dolaylı vergilerde yeni bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirtti. Kayıt dışılıkla mücadelede büyük başarı sağlandığını vurgulayan Şimşek, gelir vergisi ödeyen mükellef sayısının yükseldiğini ve mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.