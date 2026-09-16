Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi hepsi birden gelecek - Son Dakika
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Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi hepsi birden gelecek

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Meteoroloji\'den 12 ile sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi hepsi birden gelecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın kuvvetli sağanak beklenen Ankara'nın da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Ankara Valiliği sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da perşembe günü metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. İstanbul'da yağışlı havanın yarın da etkili olması bekleniyor.

Eylül'ün ikinci yarısına girilmesiyle yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir şekilde geriledi. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava kütlesi, bugün İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte sağanak getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yağışlar yarın etkisini artıracak.

Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! Sel, <a class='keyword-sd' href='/su-baskini/' title='su baskını'>su baskını</a>, yıldırım tehlikesi hepsi birden gelecek

12 İLE SARI KODLU ALARM

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen sağanak nedeniyle 12 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Uyarı kapsamındaki iller şöyle:

Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Muğla ve Uşak.

Sabah saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi hepsi birden gelecek

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SEL VE DOLU UYARISI

Başkentte beklenen sağanak için Ankara Valiliği de ayrıca uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında, yağışın sabah saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım" gibi risklere dikkat çekilerek; yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi hepsi birden gelecek

İSTANBUL'DA SAĞANAK YARIN DA SÜRECEK

Sarı kodlu uyarı listesinde yer almayan İstanbul'da da yağışlı hava devam edecek. Megakentte bugün aralıklarla etkili olan sağanağın yarın da süreceği tahmin ediliyor. Kuzeyli yönlerden esen rüzgârın hava sıcaklığını olduğundan daha düşük hissettirmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi hepsi birden gelecek

AKOM: METREKAREYE 10-20 KİLOGRAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre kentte haftanın en şiddetli yağışı perşembe günü bekleniyor. Rapora göre 17 Eylül Perşembe günü sağanakla birlikte metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış düşebilecek. Bugün için öngörülen miktar ise metrekareye 2-5 kilogram seviyesinde.

Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi hepsi birden gelecek

AKOM verilerine göre İstanbul'da sıcaklıklar hafta boyunca 22-24 derece bandında, mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgârın Karayel ve Poyraz yönlerinden saatte 10-30 kilometre hızla esmesi, nemin ise yüzde 45-80 arasında değişmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın cuma sabahına kadar aralıklarla süreceği, cuma günü kısa süreli yağmurun ardından havanın parçalı bulutluya döneceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise yağış öngörülmüyor; pazar günü sıcaklığın 27 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi hepsi birden gelecek

YARIN BEKLENEN SICAKLIKLAR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarın için en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Antalya 27, Adana 33, Diyarbakır 35, Erzurum 26, Trabzon 24 derece.

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi hepsi birden gelecek - Son Dakika
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