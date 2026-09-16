Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti

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Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti
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Kırşehir'de kaldığı yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Sinem Çetintaş, hastanede hayatını kaybetti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Sinem Çetintaş, bugün saat 03.00 sıralarında kaldığı öğrenci yurdunda rahatsızlandı. Çetintaş'ın durumunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. Çetintaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetintaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Sinem Çetintaş'ın cenazesinin, otopsi işlemlerin ardından memleketi Gaziantep'e gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Kırşehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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