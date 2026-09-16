Altında kritik saatler! Gözler 21.00'e çevrildi - Son Dakika
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Altında kritik saatler! Gözler 21.00'e çevrildi

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Altın fiyatlarında gözler Fed'in bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Fed'in yaklaşık üç yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi beklenirken, ons altın 4 bin 300 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Gram altın ise 6 bin 766 lira seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bulunuyor. Altının ons fiyatı, yatırımcıların Fed'den gelecek mesajları beklemesiyle 4 bin 300 dolar seviyelerinde tutunma mücadelesi veriyor.

FED'DEN 3 YIL SONRA İLK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Fed'in enflasyon baskılarını kontrol altına almak amacıyla yaklaşık üç yıl sonra ilk kez politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Piyasalar, faiz kararının yanı sıra yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin verilecek mesajlara da odaklandı.

JAPONYA VE İNGİLTERE'DEN DE KARAR GELECEK

Bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın da borçlanma maliyetlerini artırması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası'nın mevcut para politikasını koruyacağı öngörülüyor.

ALTIN ÜZERİNDE BASKI ARTTI

Orta Doğu'daki arz kesintileriyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini artırması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Yükselen tahvil getirileri de faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini sınırlıyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ONS ALTIN 4 BİN 300 DOLAR SINIRINDA

Ons altın güne 4 bin 295 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 275 dolar, en yüksek 4 bin 340 dolar seviyesini gören ons altın, son olarak 4 bin 323 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 766 LİRA

Gram altın ise güne 6 bin 712 liradan başladı. Gün içinde 6 bin 688 liraya kadar gerileyen gram altın, 6 bin 791 liraya kadar yükseldi. Gram altın son olarak 6 bin 766 liradan alıcı buluyor.

FED KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Fed'in resmi takvimine göre karar ABD doğu saatiyle 14.00'te duyurulacak. Fed Başkanı'nın basın toplantısı ise Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.

Ons AltınTürkiyeEkonomiFEDSon Dakika

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SON DAKİKA: Altında kritik saatler! Gözler 21.00'e çevrildi - Son Dakika
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