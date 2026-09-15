Libya'da Hamada-Zaviye vanası kapatıldı, iki petrol sahasında üretim durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya'da Hamada-Zaviye vanası kapatıldı, iki petrol sahasında üretim durdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'da Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattı vanasını kapatması sonucu Hamada ile Tahara petrol sahalarında üretim tamamen durdu. Libya Ulusal Petrol Kurumu, vananın kapalı kalması durumunda 'mücbir sebep' ilan edebileceği uyarısında bulunarak ilgili makamlara sorumluluklarını üstlenme çağrısı yaptı.

Libya'da, Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattı vanasını kapatması sonucu bölgedeki petrol sahalarında üretim tamamen durdu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, petrol tesislerinin faaliyetlerine zarar veren tüm eylemlerin kınandığı belirtildi.

Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun ülkenin batısındaki Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattının vanasını kapattığı aktarılan açıklamada, vananın kapatılmasıyla üretim hatlarındaki basıncın aniden yükseldiği, bu durumun da Hamada ile Tahara petrol sahalarındaki üretim faaliyetlerinin tamamen durmasına neden olduğu ifade edildi.

NOC'un Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattı vanasının kapalı kalması durumunda "mücbir sebep" ilan etmek zorunda kalabileceği ifade edildi.

İlgili makamlara sorumluluklarını üstlenmeleri ve krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaları çağrısı yapıldı.

Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grup dün de Zaviye Petrol Rafinerisinde maddi koşulların iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenlemiş ve rafinerinin giriş kapıları önüne kepçelerle kum yığınları dökerek kapatmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Hamada-Zaviye vanası kapatıldı, iki petrol sahasında üretim durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da çobanların zorlu mesaisi 80 bin TL’ye personel bulunamıyor Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Ne yaptın Greenwood Çektiği şut bakın nereye gitti Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım’a istifa çağrısı Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

19:12
Rusya’dan NATO’yu ayağa kaldıran hamle Askeri helikopteri hedef aldılar
Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
18:54
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
18:25
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
18:19
Emeklinin banka yarışı kızıştı Ödemeler 35 bin TL’ye ulaştı
Emeklinin banka yarışı kızıştı! Ödemeler 35 bin TL'ye ulaştı
17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 19:26:15. #7.13#
SON DAKİKA: Libya'da Hamada-Zaviye vanası kapatıldı, iki petrol sahasında üretim durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement