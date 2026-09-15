Ürgüp'te 'faili meçhul' cinayet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülen ve dosyası 'faili meçhul' olarak kayda geçen Sedat Ünal cinayetine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Murat Bedir, Hakan, Tarkan ve Tahsin Galitekin, tutuklandı. A.G., D.T., Y.B. ise serbest bırakıldı.