Ürgüp'te 'faili meçhul' cinayet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008'de öldürülen Sedat Ünal'ın 'faili meçhul' dosyasında yeniden yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Murat Bedir, Hakan, Tarkan ve Tahsin Galitekin tutuklandı. A.G., D.T. ve Y.B. ise serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülen ve dosyası 'faili meçhul' olarak kayda geçen Sedat Ünal cinayetine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Murat Bedir, Hakan, Tarkan ve Tahsin Galitekin, tutuklandı. A.G., D.T., Y.B. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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