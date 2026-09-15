Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı - Son Dakika
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Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

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Arap Medya Zirvesi'nde konuşan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD yaptırımlarının kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın arabuluculuğunun belirleyici olduğunu söyledi. Serbest piyasaya geçiş sürecini anlatan eş-Şara, 2026'da 50 milyar dolarlık ekonomiye ulaşmayı, uzun vadede ise bunu 200 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecine değinerek, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nin resmi açılışı kapsamındaki panellere katılarak ülkedeki siyasi ve ekonomik dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaptırımların kaldırılması sürecine ve diplomatik girişimlere geniş yer ayıran eş-Şara, ülkesinin uluslararası ambargolardan kurtularak yeni bir döneme girdiğini vurguladı. Ahmed eş-Şara, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Suriye, yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu" dedi. Şam'ın özgürleştirilmesinin ardından iç bölünme, mezhep savaşları tehditleri, altyapı çöküşü, enerji krizi ve ağır ambargo şartları gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirten eş-Şara, bu engelleri çok hızlı bir şekilde aştıklarını kaydetti.

ÇATIŞMA BÖLGESİNDEN İSTİKRAR BÖLGESİNE

Suriye'nin küresel konumundaki değişime dikkat çeken Şara, "Suriye, Captagon ihraç eden bir çatışma bölgesi olmaktan çıkıp bir istikrar bölgesine dönüştü. Dünya artık Suriye'yi Doğu ile Batı arasındaki tedarik zincirleri için güvenli bir ticaret koridoru olarak konuşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

2026 HEDEFİ 50 MİLYAR DOLAR

Yarı sosyalist modelden serbest piyasa ekonomisine geçildiğini ve bu süreçte bazı "sarsıcı kararların" alınması gerektiğini belirten Suriyeli lider, geçiş döneminde oluşabilecek ekonomik şoklara karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Ahmed eş-Şara, ekonomik büyüklüğün 2026 yılında 50 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ve uzun vadede 200 milyar doları hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı - Son Dakika

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