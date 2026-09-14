Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber - Son Dakika
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Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber

Eksi 45 puanlı Adana Demirspor\'a güzel haber
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Adana Demirspor, ağır mali sorunlarla boğuşurken eski tercümanı Mehmet Ergel, kulüpten olan tüm alacaklarından feragat ederek Mavi Şimşekler'e destek oldu. Kulüp yönetimi, bu fedakarlık için teşekkür ederek Ergel'e başarı ve mutluluk dileğinde bulundu.

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Adana Demirspor, ağır mali sorunlarla sezona başladı. Ödenmeyen borçlar nedeniyle transfer yasağı alan Mavi Şimşekler, tecrübeli oyuncularını da birer birer kaybetti. 

ESKİ TERCÜMAN ERGEL'DEN DESTEK

Eski futbolcularının alacakları yüzünden puan cetvelinde eksi 45 puana gerileyen kulübe, geçmiş dönemlerde tercüman olarak görev yapan Mehmet Ergel’den önemli bir destek geldi.

ALACAKLARINDAN FERAGAT ETTİ

Tercüman olarak görev yapan Mehmet Ergel, Adana Demirspor’a destek olmak amacıyla kulüpten olan tüm alacaklarından feragat ettiğini açıkladı. 

ADANA DEMİRSPOR'DAN TEŞEKKÜR

Kulüp yönetimi, bu fedakarlık için teşekkür ederek, ''Kulübümüzde geçmiş dönemlerde tercüman olarak görev yapan Sayın Mehmet Ergel, kulübümüzden olan tüm alacaklarından feragat etmiştir. Adana Demirspor Kulübü’ne göstermiş olduğu bu anlamlı fedakârlık ve destekten dolayı Sayın Mehmet Ergel’e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki yaşamında başarı ve mutluluklar dileriz.'' ifadelerini kullandı. 

Adana Demirspor, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber - Son Dakika

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