Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ifade verdi. Dizi sahnesindeki mezar taşı üzerinden mesaj verildiği iddialarını yalanlayan Şaşmaz, "O dönem çekimlerde gerçek mezar taşlarını kapatma usulü yoktu; bu durum değerlerimize aykırıdır, hatırla imkânım yok" diyerek suçlamaları reddetti.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Şaşmaz, savcılıktaki ifadesinde dizinin ve yapım şirketinin legal ya da illegal hiçbir güç odağıyla bağı bulunmadığını vurguladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında Silivri Adliyesi’ne gelen Raci Şaşmaz, diziye ilişkin iddialar, kurgusal karakterler, mezar taşı ve plaka tartışmaları ile FETÖ bağlantısı söylemlerine yanıt verdi.

"DİZİNİN BAŞARISINI GÖLGELERMEK İÇİN İFTİRA ATILDI"

Kurtlar Vadisi’nin televizyon tarihinin en çok ses getiren yapımı olduğunu belirten Raci Şaşmaz, projeyi itibarsızlaştırmak amacıyla şiddet ve bilgi-belge alma iddialarının öne sürüldüğünü ifade etti. Şaşmaz ifadesinde, "Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder" değerlendirmesinde bulundu.

"KARAKTERLER KURGUDUR, ÖLÜM ÖNCEDEN BİLİNEMEZ"

Dizide yer alan "Kaşifoğlu" karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak amacıyla kurgulandığını dile getiren Şaşmaz, karakterin senaryo gereği ölmesiyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatla ilişkilendirilemeyeceğini belirtti. Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmanın yargı makamlarının görevi olduğunu hatırlatan Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme ihtimallerinin bulunmadığını kaydetti. Sosyal medyada yer alan FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Şaşmaz, şahsı tanımadığını ve herhangi bir ilişkisinin olmadığını vurguladı.

MEZAR TAŞI VE PLAKA TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği iddialarına değinen Raci Şaşmaz, bu tür bir durumun kendi değerlerine aykırı olduğunu ifade etti. Çekimlerin üzerinden uzun zaman geçtiğini belirten Şaşmaz, "O zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soyisimlerinden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil" dedi.

Çekimlerde kullanılan araç plakaları ve mezar taşlarının senaristler veya yapımcılar tarafından özel olarak belirlenmediğini bildiren Şaşmaz, dönemin şartlarında kiralık araçların tercih edildiğini ve plakaların değiştirilmesi gibi bir uygulamanın olmadığını aktardı.

"FETÖ İLE ANILMAYI ZUL SAYARIM"

Kurtlar Vadisi veya Pana Film'e ait olduğu iddia edilen YouTube hesaplarıyla ilgisinin bulunmadığını, yapılan düzenleme haberlerinin sahte hesaplar üzerinden yürütülmüş olabileceğini belirten Şaşmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ'cü örgütlenmenin çok rahatsız olduğu iki film yapılmış, devletin bu habis yapıyla mücadelesi açık bir biçimde desteklenmiştir. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkrıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım."

Millî İstihbarat Teşkilatı, Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, Raci Şaşmaz, Güncel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Raci Şaşmaz'a 'Erdoğan' yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre tutuklandı Çağla Boz’a ev hapsi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre tutuklandı! Çağla Boz’a ev hapsi
İsmail Kartal’dan istifası hakkında açıklama İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama
Silivri’deki faciadan ilk haber Batan geminin yakınlarında ceset bulundu Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
Rojin Kabaiş’in babasından Bilal Erdoğan’a yardım çağrısı: İnşallah yargı işini yapar Rojin Kabaiş’in babasından Bilal Erdoğan’a yardım çağrısı: İnşallah yargı işini yapar

16:23
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı
Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:55
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
15:31
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:43
Türkiye Büşra’yı arıyor Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:22
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
13:07
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:33:28. #7.13#
SON DAKİKA: Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement