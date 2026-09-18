MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonunda 25 şirkete ait 40 çağrı merkezine baskın düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 174 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Türkiye'de faaliyet göstererek uluslararası ölçekte yasa dışı forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen organizasyona yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda MİT ve emniyet güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda, şebekeye ait 25 farklı şirket bünyesinde işletilen 40 çağrı merkezi ile finans ofisleri hedef alındı. Çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu çalışanın bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm dijital materyal ve belgelere el konularak inceleme başlatıldı.

1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde şebekenin suçtan elde ettiği değerlendirilen finansal varlıklarına da darbe vuruldu. Yürütülen tedbir kararları doğrultusunda 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığının yanı sıra 80 araç ile 12 taşınmaza el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ve ticari hesaplara bloke işlemi tatbik edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEBRİK MESAJI

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen başarılı çalışmadan dolayı güvenlik ve yargı mensupları tebrik edilerek şu ifadelere yer verildi: "Kahraman polislerimizi, daire başkanlıklarımızı, MİT başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

BAKAN GÜRLEK: İSRAİL BAĞLANTILI

Operasyona ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.

Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülmüştür.

"İSRAİL BAĞLANTILI KİŞİLER AĞIRLIKTA"

MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda; söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir.

Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil ettiği; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise 'hesap blokesi', 'vergi' ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir.

13 MİLYAR TL'LİK HACİM

Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlenmiştir.

Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, MİT İstanbul Bölge Başkanlığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza, operasyona katılan Interpol birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir."