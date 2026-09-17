Baba Arif Güran'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü! Narin'in kabri başından yola çıkacak - Son Dakika
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Baba Arif Güran'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü! Narin'in kabri başından yola çıkacak

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Baba Arif Güran\'dan Ankara\'ya adalet yürüyüşü! Narin\'in kabri başından yola çıkacak
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Narin Güran'ın babası Arif Güran, 'Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu' adına Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını açıkladı. Yürüyüş, 19 Eylül Cumartesi günü Narin'in kabri başında yapılacak açıklamayla başlayacak; Cumhurbaşkanlığı önünde dosyanın yeniden ve tarafsız biçimde ele alınması talebiyle son bulacak.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasından 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünün aydınlatılması için babası Arif Güran, Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyeceğini duyurdu.

Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesinde, 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü mahalleye yakın Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin üzerinden iki yıl geçti.

Narin cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda açılan ve 28 Aralık 2024'te karara bağlanan davada, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

YARGITAY CEZALARI ONADI

Yargıtay, Güran ailesine verilen cezaları onamış, ancak sanık Bahtiyar'ın, kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozmuştu. Bozma üzerine yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

19 EYLÜL'DE KABRİ BAŞINDA YOLA ÇIKACAKLAR

Narin'in babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ve tarafsız şekilde değerlendirilmesi amacıyla, "Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu" olarak Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu. 19 Eylül Cumartesi günü Narin'ın kabri başında yapılacak açıklamanın ardından Ankara'ya başlatılacak yürüyüşün sonunda, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı önünde Narin için adalet çağrısı yapılacak.

AİLENİN BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Güran ailesi, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurarak, cinayetin "faili meçhul" olarak ele alınmasını talep etmiş, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu, Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" olduğunu ortaya koyan veya dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadığı gerekçesiyle başvuru reddedilmişti. Bazı sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi ve mahkumiyet hükümlerinin Yargıtay tarafından onanmış olması da ret gerekçeleri arasında yer almıştı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Baba Arif Güran'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü! Narin'in kabri başından yola çıkacak - Son Dakika
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