ABD'de F-16 şoku: Milyonluk savaş uçağı Michigan'da düştü - Son Dakika
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ABD'de F-16 şoku: Milyonluk savaş uçağı Michigan'da düştü

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ABD\'de F-16 şoku: Milyonluk savaş uçağı Michigan\'da düştü
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ABD'nin Michigan eyaletinde Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Blair Township bölgesinde, County Road 633 ile Blair Townhall Road yakınlarına çakılan uçak sonrası bölgede büyük alarm verildi. Görgü tanıklarının ve yerel kaynakların aktardığı ilk bilgilere göre, uçakta bulunan iki pilot kaza anında fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan tahliye oldu.

ABD'nin Michigan eyaletinin kuzeyindeki Blair Township'te bir uçağın düştüğü bildirildi. County Road 633 ile Blair Townhall Road yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken, ilk raporlarda düşen uçağın ABD'ye ait bir F-16 olduğu öne sürüldü.

BÖLGEDE YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Grand Traverse County 911, uçağın Blair Township'te iki yolun kesiştiği bölgeye yakın bir noktada düştüğünü açıkladı. Kazanın ardından County Road 633'ün bir bölümü trafiğe kapatıldı ve sürücülere bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

F-16 OLDUĞU YÖNÜNDE İLK BİLGİLER

Yerel kaynaklara ve görgü tanıklarının aktarımlarına göre kazaya karışan uçağın F-16 savaş uçağı olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililerin ilk açıklamalarında yalnızca bir uçağın düştüğü doğrulanırken, F-16 bilgisi henüz resmi olarak teyit edilmedi.

PİLOTLARIN FIRLATMA KOLTUĞUNU KULLANDIĞI İDDİASI

İlk saha bilgilerine göre uçakta bulunan iki kişinin fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı öne sürüldü. Sosyal medyadaki görgü tanığı aktarımlarında pilotlardan en az birinin bilincinin yerinde olduğu ifade edildi. Bu bilgilerin resmi teyidi ise bekleniyor.

KAZA BÖLGESİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Uçağın düştüğü noktaya çok sayıda itfaiye, ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaza sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. 

F-16'nın düşüş sebebine ve eğitim uçuşunda olup olmadığına ilişkin askeri yetkililerin geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

Kaza nedeniyle yaralananların olup olmadığı ve olayın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor

Amerika Birleşik DevletleriMichiganPilotKazaF-16Son Dakika

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