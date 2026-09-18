Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku - Son Dakika
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Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku

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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen, tedavisi devam ettiği için kafilede yer almadı. Mario Lemina, Wilfried Singo ve son idmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan da zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi sakat oyuncuların durumu netleşti.

OSIMHEN TRABZON'A GİTMİYOR

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı.

Tedavi süreci devam eden Osimhen'in Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak edilirken, Galatasaray'dan yapılan açıklamayla yıldız futbolcunun kamp kadrosunda yer almadığı duyuruldu.

4 İSİM KADRODA YOK

Galatasaray'ın açıklamasında, "Tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan Ayhan'ın yokluğu teknik heyetin kadro planlamasını etkileyecek.

Kadro şöyle;

Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
Victor OsimhenTrabzonsporGalatasarayKaan AyhanBaşakşehirSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Apple User Apple User:
    Barcelona maçında da oynamıyacak osihem 0 1 Yanıtla
  • Ahmet1998* Ahmet1998*:
    singo hep sakat zaten ne zaman oynadı ki. 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ne şoku be. zaten sakattı. 0 0 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    gs dusuş basladi 0 0 Yanıtla
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