Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku

Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şokuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen, tedavisi devam ettiği için kafilede yer almadı. Mario Lemina, Wilfried Singo ve son idmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan da zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi sakat oyuncuların durumu netleşti.
OSIMHEN TRABZON'A GİTMİYOR
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı.
Tedavi süreci devam eden Osimhen'in Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak edilirken, Galatasaray'dan yapılan açıklamayla yıldız futbolcunun kamp kadrosunda yer almadığı duyuruldu.
4 İSİM KADRODA YOK
Galatasaray'ın açıklamasında, "Tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan Ayhan'ın yokluğu teknik heyetin kadro planlamasını etkileyecek.
Kadro şöyle;
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