Ödemiş'te Çakırağa Konağı'nda Efeler Düğünü geleneği yeniden canlandırıldı - Son Dakika
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Ödemiş'te Çakırağa Konağı'nda Efeler Düğünü geleneği yeniden canlandırıldı

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Ödemiş\'te Çakırağa Konağı\'nda Efeler Düğünü geleneği yeniden canlandırıldı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Valilik himayesindeki Efeler Yolu Projesi kapsamında Çakırağa Konağı'nda geleneksel 'Efeler Düğünü' canlandırıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, bu geleneği tescil ettirmeyi hedeflediklerini belirterek gençlerin Efeler Düğünü'yle evlenmesini arzu ettiklerini söyledi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Valilik himayesinde yürütülen Efeler Yolu Projesi kapsamında Çakırağa Konağı'nda geleneksel düğün kültürü olan 'Efeler Düğünü' canlandırıldı. Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Biz arzu ediyoruz ki sadece İzmir'de, Küçük Menderes Havzası'nda değil; tüm Türkiye'de gençlerimiz Efeler 'Düğünü'yle evlensin, özümüze ve geleneklerimize uygun bir düğün yaparak bu kültürü yaşatsın" dedi.

İzmir Valiliği himayesinde sürdürülen Efeler Yolu Projesi kapsamında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkılarıyla İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, 'Efeler Düğünü' programı düzenlendi. Tarihi Çakırağa Konağı'nda gerçekleştirilen programda Ödemiş'in asırlık düğün ritüelleri; geleneksel gelinlik defilesi, kına gecesi seremonisi, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu. Programa; İzmir Valisi Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban'ın yanı sıra kent protokolü, Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, Efeler Yolu Projesi'nin ve geleneksel düğün kültürünün önemine değindi. İşgal yıllarında Ege dağlarında başlatılan direniş ruhunu hatırlatan Elban, "İzmir'imiz düşman işgaline uğradığında atalarımız, dedelerimiz, efelerimiz ve kahramanlarımız bu işgale boyun eğmeyip direniş başlattı. İşgal altında geçen üç yılı aşkın sürede sıra dağlarda bu kahramanlarımız düşmana geçit vermedi ve Milli Mücadele'ye büyük destek sundu. Bizler de bu kahramanlarımızın yaşadığı Küçük Menderes Havzası'ndaki kırsal yerleşimlerin doğal güzelliklerini, tarihi değerlerini ve geleneklerini hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak için Efeler Yolu Projesi kapsamında kapsamlı faaliyetler yürütüyoruz. Farklı etkinlikler, yürüyüşler ve yayınlar düzenliyoruz" diye konuştu.

'BU GELENEĞİ TESCİL ETTİRECEĞİZ'

Bölgedeki geleneksel düğün kültürünü tescil ettirmeyi hedeflediklerini belirten Elban, "En son 'Efeler Düğünü' adıyla bu bölgenin geleneksel düğününü yeniden yaşatmaya karar verdik ve inşallah bunu da tescil ettireceğiz. Kız istemesinden gelin almasına, kına gecesinden çeyiz sandığına ve düğün yemeğine kadar tüm süreci kapsayan bir geleneği yaşatıyoruz. Arkadaşlarımız bir yılı aşkın süredir bu program için titizlikle çalışıyor. Biz arzu ediyoruz ki gençlerimiz Efeler Düğünü'yle evlensin, o kıyafetleri giysinler, özümüze ve geleneklerimize uygun bir düğün yapsınlar. Bu kültür yaşasın, yuvalarına bereket getirsin ve vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetişsin" ifadelerini kullandı.

GELENEKSEL GELİNLİKLER TARİHİ KONAKTA SERGİLENDİ

Programda İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Efeler Düğünü temasıyla tasarlanan geleneksel gelinlikler defileyle tanıtıldı. Türk kültürünün zengin giyim mirasından ve Ege yöresinin nakışlarından ilham alınarak tasarlanan kıyafetler, tarihi konağın dokusu eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunuldu. Defilenin ardından düzenlenen kına gecesi seremonisi ve yöresel ritüellerle geçmişin düğün gelenekleri tüm ayrıntılarıyla aktarıldı. Konağın içerisinde ayrıca çeyiz sandığı, gelin işlemleri ve yöreye ait el emeği çeyizlik malzemeler sergilendi.

EFE KÜLTÜRÜ, EFELER YOLU İLE GELECEĞE TAŞINIYOR

Halk oyunları ekibinin sergilediği zeybek gösterisinin ardından İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konser verdi. Milli Mücadele döneminden bugüne aktarılan Efe kültürünün, somut olmayan kültürel miras niteliği taşıdığına dikkat çekilen programda bu değerlerin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi. Efeler Yolu Projesi'nin bölgedeki doğal, tarihi ve geleneksel değerleri bir kültür rotası etrafında buluşturduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA
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