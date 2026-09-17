Prenses Diana\'nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı; tartışmalar büyüyor

Prenses Diana'nın kardeşi Earl Charles Spencer'ın kaleme aldığı ve 22 Eylül'de yayımlanması planlanan “Swan Song: Diana, My Sister” (Kuğu Şarkısı: Kız Kardeşim Diana) adlı kitabın Hollandaca baskısından 4 nüsha, Hollanda'da matbaadan yayınevi deposuna götürüldüğü sırada kamyondan çalındı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma sürerken, kitapta Spencer'ın Kral Charles hakkında ortaya attığı dikkat çekici iddialar da gündeme geldi.

KİTAP DAHA RAFLARA ÇIKMADAN ÇALINDI

Diana'nın kardeşi Charles Spencer'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı kitabın Hollandaca baskısından 4 nüsha, yayınevine götürülen kamyondan çalındı. Kamyonun matbaadan Hollanda'daki yayınevi deposuna doğru ilerlediği, sürücünün ise zorunlu dinlenme molası sırasında aracın kabininde uyuduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde kamyonun açıldığını fark eden sürücü durumu yetkililere bildirdi. Dikkat çeken ayrıntı ise araçta binlerce kitap bulunmasına rağmen yalnızca Spencer'ın kitabından 4 nüshanın alınması oldu. Hollanda polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

"DİANA'YI ANLATMAK İÇİN YAZDIM"

“Swan Song: Diana, My Sister” kitabında Spencer, kız kardeşi Diana'nın hayatını kendi bakış açısından ele alıyor. Yazar, Diana hakkında yıllardır anlatılanların bir bölümünün gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü ve 30. ölüm yıl dönümü yaklaşırken kendi anılarını yazmaya karar verdiğini belirtiyor. Kitabın dünya genelinde 22 Eylül 2026'da yayımlanması planlanıyor.

KRAL CHARLES HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kitabın yayımlanan bölümlerinden birinde Spencer, Diana'nın 1997'deki ölümünden kısa süre sonra dönemin Galler Prensi Charles ile telefonda hararetli bir görüşme yaptığını öne sürüyor.

Spencer'ın anlatımına göre tartışmanın merkezinde, Diana'nın cenaze töreninde oğulları William ve Harry'nin annelerinin tabutunun arkasından yürüyüp yürümemesi vardı. Spencer, Diana'nın oğullarının böyle bir yürüyüş yapmasını istemeyeceğini savunduğunu aktarıyor.

"ÇOK GEÇMEDEN ONU UNUTACAĞIZ" DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Spencer, kitabında Charles'ın kendisine telefon görüşmesi sırasında “Çok geçmeden onu unutacağız” anlamına gelen bir ifade kullandığını öne sürüyor.

Bu sözlerin gerçekten söylendiğine dair bağımsız bir doğrulama bulunmuyor; iddia Spencer'ın anılarına dayanıyor.

BU KEZ SARAYDAN DİKKAT ÇEKEN YANIT GELDİ

Buckingham Sarayı, normalde kitaplarda yer alan iddialara yorum yapmama politikası izlemesine rağmen bu kez Spencer'ın anlatımına ilişkin açıklama yaptı.

Saray sözcüsü, yasın kişinin muhakemesini ve hafızasını etkileyebileceğini belirterek, yıllar sonra yapılan hatırlamaların olayları farklı biçimde yansıtabileceğine dikkat çekti. Açıklama, Spencer'ın iddialarına doğrudan bir doğrulama olarak değerlendirilemeyeceği gibi, sarayın anlatıya itirazı olarak yorumlandı.

DİANA'NIN EVLİLİĞİ VE ÖLÜMÜNE GİDEN SÜREÇ DE KİTAPTA

Spencer'ın kitabında Diana'nın çocukluk yıllarının yanı sıra dönemin Prens Charles ile evliliği, İngiliz basınının Diana'ya yaklaşımı ve 1997'deki ölümünden önceki günler ile ölümünün ardından yaşananlar da ele alınıyor. Spencer, kitabı kendi perspektifinden Diana'nın hayatına dair bir anlatı olarak sunuyor.

4 NÜSHANIN NEDEN ÇALINDIĞI BİLİNMİYOR

Kitabın yayımlanmasına günler kala yalnızca 4 nüshanın çalınması dikkat çekerken, hırsızlığın kitabın içeriğine ulaşma amacı taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor. Yayıncılık sektöründen bazı kaynaklar olayı sıra dışı olarak nitelendirirken, Hollanda polisi hırsızlığın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.