Son Dakika Millî İstihbarat Teşkilatı Haberleri

10:03 MİT, Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden Ömer Abdullah El Dahham'ı etkisiz hale getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat alanlarında Türk askerlerine yönelik eylemleri organize eden kişilerden biri olan Ömer Abdullah El Dahham'ı etkisiz hale getirdi.

10:01 MİT, PKK/YPG'nin Tabka sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, Suriye'de Türk askerlerine yönelik saldırıların planlayıcılarından olan PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah El Dahham'ı etkisiz hale getirdi. Dahham, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinde organizasyon ekibinde faaliyet gösteriyordu.

09:45 MİT, PKK/YPG'nin Tabka sorumlusunu etkisiz hale getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de askeri birliklere saldırı planlayan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlusu Ömer Abdullah el Dahham'ı gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyon Ankara'da gerçekleştirildi.

09:40 Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı etkisiz hale getirdi.

20:23 MİT, PKK'nın Suriye Sözde Kamışlı Asayiş Sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi MİT, PKK/YPG'nin Suriye/Kamışlı'daki sözde Asayiş Sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Coli, örgütün üst düzey sorumlularından biri olarak tespit edilmişti ve MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. Operasyon, anlık istihbarat ve takip sonucunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

11:16 MİT, PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusu Eymen Coli'yi Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Coli, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemlerinde yer alıyordu ve MİT'in hedef listesindeydi.

10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Kamışlı kentindeki sözde sorumlularından Eymen Coli etkisiz hale getirildi.

10:49 MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Kamışlı'da PKK/YPG'nin sözde sorumlusu olan Eymen Coli'yi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Coli'nin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu tespit edildi. Operasyon, alınan anlık istihbarat ve başarılı planlama sonucunda gerçekleştirildi. Coli'nin geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemler organize ettiği ve Barış Pınarı harekatı sürecinde çatışmalara katıldığı belirtildi.

10:47 MİT, PKK/YPG'nin Kamışlı'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlularından Eymen Coli'yi gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Coli'nin terör örgütüne yönelik faaliyetlerinde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

00:22 MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu: 2 firari FETÖ'cü yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan FETÖ'cü Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı Cezayir yapılanması içerisinde yakaladı. Tan ve Bircan, ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı bir şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağlıyor ve örgüte maddi destek veriyordu.

12:17 Cezayir'de faaliyet gösteren 2 FETÖ mensubu MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan FETÖ/PDY mensubu terörist Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı Cezayir'de yakaladı. Yakalanan teröristlerin ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı olduğu ve örgüte maddi destek sağladığı belirtildi.

10:34 MİT, PKK/KCK'nın kadın savunma güçleri komutanını etkisiz hale getirdi MİT, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın savunma güçleri komutanı 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'yi etkisiz hale getirdi. Terörün kaynağında imha politikası çerçevesinde operasyonlara devam edileceği bildirildi.

10:09 MİT, PKK/KCK-HPJ Komutanı Zeynep Eyveri'yi Etkisiz Hale Getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-HPJ sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT'in çalışmaları sonucunda Eyveri'nin Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi. Eyveri, Kuzey Irak'taki TSK personeline yönelik saldırı planları yapmakta ve kadın örgüt mensuplarına eğitimler veriyordu. MİT, terörist Eyveri'ye operasyon düzenleyerek etkisiz hale getirdi ve terörle mücadelesine devam edeceğini belirtti.

09:53 MİT, PKK/KCK-HPJ Sözde Komutanının Konumunu Tespit Etti MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki kadın teröristlerin faaliyetlerinde sorumlu olan PKK/KCK-HPJ sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep Eyveri'nin, Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

09:52 PKK'nın sözde yöneticilerinden Zeynep Eyveri, MİT operasyonuyla öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri, MİT'in nokta operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye bölgesinde öldürüldü. Eyveri'nin askeri üslere yönelik eylem planladığı ortaya çıktı.

18:00 MİT, PKK'ya ait tesisleri imha etti MİT, Suriye'de sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait tesisleri imha etti. Operasyonda 50'ye yakın hedef vuruldu. MİT'in operasyonlarının, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı kaydedildi.

17:08 Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti, PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği eylem akabinde Suriye'de... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya ait Suriye'nin Aynularab, Kamışlı ve Amude kentlerindeki 50'ye yakın tesisi imha etti. MİT, örgütün hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef alarak, Suriye'deki tesislerinde üretilen tüm malzemeleri tespit etti. Operasyon sonucunda, PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesisleri nokta atışıyla imha edildi. Operasyonlarda sivillerin zarar görmemesine özen gösterildiği belirtildi.

17:05 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.

10:18 MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri içerisinde faaliyet gösteren 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı takibe aldıktan sonra düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristin Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Güvenlik kaynakları, terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak ve Suriye'de nokta operasyonlara devam edileceğini bildirdi.

10:02 MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi. MİT, teröristin Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Teröristin yeri MİT'in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi. MİT, terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde operasyonlara devam edeceğini belirtti.

09:53 MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi MİT, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.

12:39 MİT, PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, istihbarat ağı sayesinde PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusu 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal'ı Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi. Bolcal, Türkiye'ye karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veriyordu.

12:15 MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi. Terör örgütü adına büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Bolcal, Kuzey Irak'ta ise sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütüyordu.

14:25 MİT, PKK/YPG'nin Ayn el-Arab sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, Suriye sınırında güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden 'Bahoz Afrin' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristin sansasyonel eylem arayışında olduğu istihbaratı üzerine takibe alınmıştı. MİT'in başarılı operasyonuyla terörist etkisiz hale getirildi.

14:13 MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusunu etkisiz hale getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristin geçmişte Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği tespit edildi.

23:04 MİT ve emniyetten DHKP/C'ye kritik operasyon: Aranan örgüt üyesi yakalandı İstanbul'da MİT ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi Meliha Aktaş, aranması bulunan biri olarak yakalandı. Aktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18:33 İzmir'de 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı İzmir'in 4 farklı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 1 taksi, 1 minibüs, 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 şişme bot ve 1 bot motoruna el konuldu. Tutuklanan şüphelilerin yanı sıra 2 organizatörün daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

11:55 DHKP/C üyesi tutuklandı Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Meliha Aktaş, Sarıyer'de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

09:58 Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı Mersin'de yapılan ortak çalışmada uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan operasyonla yakalandı.

08:57 Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, G-42 koduyla aranan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan gözaltına alındı. Operasyon, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.