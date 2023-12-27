Son Dakika Millî İstihbarat Teşkilatı Haberleri

- 10:03 MİT, Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden Ömer Abdullah El Dahham'ı etkisiz hale getirdi
- 10:01 MİT, PKK/YPG'nin Tabka sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, Suriye'de Türk askerlerine yönelik saldırıların planlayıcılarından olan PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah El Dahham'ı etkisiz hale getirdi. Dahham, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinde organizasyon ekibinde faaliyet gösteriyordu.
- 09:45 MİT, PKK/YPG'nin Tabka sorumlusunu etkisiz hale getirdi
- 09:40 Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı etkisiz hale getirdi.
- Dün Dün 20:23 MİT, PKK'nın Suriye Sözde Kamışlı Asayiş Sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi
- Dün Dün 13:58 MİT, PKK/YPG'nin Suriye/Kamışlı'daki sözde Asayiş Sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
- Dün Dün 11:16 MİT, PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusu Eymen Coli'yi Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Coli, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemlerinde yer alıyordu ve MİT'in hedef listesindeydi.
- Dün Dün 10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Kamışlı kentindeki sözde sorumlularından Eymen Coli etkisiz hale getirildi.
- Dün Dün 10:49 MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Kamışlı'da PKK/YPG'nin sözde sorumlusu olan Eymen Coli'yi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Coli'nin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu tespit edildi. Operasyon, alınan anlık istihbarat ve başarılı planlama sonucunda gerçekleştirildi. Coli'nin geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemler organize ettiği ve Barış Pınarı harekatı sürecinde çatışmalara katıldığı belirtildi.
- Dün Dün 10:47 MİT, PKK/YPG'nin Kamışlı'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi
- Dün Dün 00:22 MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu: 2 firari FETÖ'cü yakalandı
- 27.12.2023 27 Ara 12:17 Cezayir'de faaliyet gösteren 2 FETÖ mensubu MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan FETÖ/PDY mensubu terörist Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı Cezayir'de yakaladı. Yakalanan teröristlerin ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı olduğu ve örgüte maddi destek sağladığı belirtildi.
- 27.12.2023 27 Ara 10:34 MİT, PKK/KCK'nın kadın savunma güçleri komutanını etkisiz hale getirdi
MİT, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın savunma güçleri komutanı 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'yi etkisiz hale getirdi. Terörün kaynağında imha politikası çerçevesinde operasyonlara devam edileceği bildirildi.
- 27.12.2023 27 Ara 10:09 MİT, PKK/KCK-HPJ Komutanı Zeynep Eyveri'yi Etkisiz Hale Getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-HPJ sözde komutanı Aryen Are kod Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT'in çalışmaları sonucunda Eyveri'nin Irak/Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi. Eyveri, Kuzey Irak'taki TSK personeline yönelik saldırı planları yapmakta ve kadın örgüt mensuplarına eğitimler veriyordu. MİT, terörist Eyveri'ye operasyon düzenleyerek etkisiz hale getirdi ve terörle mücadelesine devam edeceğini belirtti.
- 27.12.2023 27 Ara 09:54 MİT, PKK/KCK-HPJ'nin sözde komutanı Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi
- 27.12.2023 27 Ara 09:53 MİT, PKK/KCK-HPJ Sözde Komutanının Konumunu Tespit Etti
- 27.12.2023 27 Ara 09:52 PKK'nın sözde yöneticilerinden Zeynep Eyveri, MİT operasyonuyla öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri, MİT'in nokta operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye bölgesinde öldürüldü. Eyveri'nin askeri üslere yönelik eylem planladığı ortaya çıktı.
- 26.12.2023 26 Ara 18:00 MİT, PKK'ya ait tesisleri imha etti
MİT, Suriye'de sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait tesisleri imha etti. Operasyonda 50'ye yakın hedef vuruldu. MİT'in operasyonlarının, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı kaydedildi.
- 26.12.2023 26 Ara 17:08 Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti, PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği eylem akabinde Suriye'de...
- 26.12.2023 26 Ara 17:05 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
MİT, Suriye'de sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.
- 26.12.2023 26 Ara 17:07 MİT, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı...PKK'ya ait tesisler vuruldu
- 26.12.2023 26 Ara 10:18 MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri içerisinde faaliyet gösteren 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı takibe aldıktan sonra düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristin Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Güvenlik kaynakları, terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak ve Suriye'de nokta operasyonlara devam edileceğini bildirdi.
- 26.12.2023 26 Ara 10:02 MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi. MİT, teröristin Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Teröristin yeri MİT'in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi. MİT, terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde operasyonlara devam edeceğini belirtti.
- 26.12.2023 26 Ara 09:53 MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
MİT, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.
- 25.12.2023 25 Ara 20:09 MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
- 25.12.2023 25 Ara 12:39 MİT, PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, istihbarat ağı sayesinde PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusu 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal'ı Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi. Bolcal, Türkiye'ye karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veriyordu.
- 25.12.2023 25 Ara 12:15 MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi. Terör örgütü adına büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Bolcal, Kuzey Irak'ta ise sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütüyordu.
- 25.12.2023 25 Ara 12:15 MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
- 24.12.2023 24 Ara 14:25 MİT, PKK/YPG'nin Ayn el-Arab sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, Suriye sınırında güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden 'Bahoz Afrin' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristin sansasyonel eylem arayışında olduğu istihbaratı üzerine takibe alınmıştı. MİT'in başarılı operasyonuyla terörist etkisiz hale getirildi.
- 24.12.2023 24 Ara 14:13 MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristin geçmişte Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği tespit edildi.
- 24.12.2023 24 Ara 13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
Türkiye 12 şehidine ağlarken MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi.
- 23.12.2023 23 Ara 23:04 MİT ve emniyetten DHKP/C'ye kritik operasyon: Aranan örgüt üyesi yakalandı
- 23.12.2023 23 Ara 18:33 İzmir'de 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı
İzmir'in 4 farklı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 1 taksi, 1 minibüs, 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 şişme bot ve 1 bot motoruna el konuldu. Tutuklanan şüphelilerin yanı sıra 2 organizatörün daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- 23.12.2023 23 Ara 11:55 DHKP/C üyesi tutuklandı
Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Meliha Aktaş, Sarıyer'de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- 23.12.2023 23 Ara 11:28 İstanbul'da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör...
İstanbul'da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Meliha Aktaş Sarıyer'de yakalandı.
- 22.12.2023 22 Ara 09:58 Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
Mersin'de yapılan ortak çalışmada uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan operasyonla yakalandı.
- 22.12.2023 22 Ara 08:57 Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, G-42 koduyla aranan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Zafer Ramadan gözaltına alındı. Operasyon, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
- 22.12.2023 22 Ara 08:33 Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
"G-42" koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı.
- 21.12.2023 21 Ara 08:16 Uzun süredir aranan DHKP/C'nin kritik ismi Caner Koç, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
İstanbul'da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Caner Koç yakalandı.
- 21.12.2023 21 Ara 08:16 DHKP-C Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
İstanbul'da yapılan operasyonla DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu Caner Koç, Sancaktepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, tutuklandı.