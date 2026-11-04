Sahte MİT görevlileri 3,5 milyon liralık arsa bedelini teslim alırken yakalandı

Sahte MİT görevlileri 3,5 milyon liralık arsa bedelini teslim alırken yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da N.Ş. isimli vatandaşı telefonla arayıp kimliğinin terör örgütlerine para aktarımında kullanıldığını iddia eden 2 kişi, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak yaklaşık 218 bin lira havale yaptırdı. Döşemealtı'ndaki arsayı da emlakçı aracılığıyla sattırmaya çalışan şüpheliler, 3 milyon 500 bin liralık bedeli elden almaya geldiklerinde polisin kurduğu düzenekle yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken, havale edilen paraya banka bloke koydu.
Antalya'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 218 bin lira dolandıran ve arsasını 3 milyon 500 bin liraya sattırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran N.Ş, tanımadığı kişilerin kendisini telefonla arayarak MİT görevlisi olduklarını söylediklerini, kimliğinin bir olayda kullanıldığını ve terör örgütlerine aktarılmak üzere yurt dışına para gönderildiğini iddia ettiklerini belirtti. Şüphelilerin yönlendirmeleriyle baskı altında yaklaşık 218 bin lira havale yaptığını anlatan N.Ş, zanlıların ayrıca Döşemealtı ilçesindeki arsasını emlakçı aracılığıyla 3 milyon 500 bin liraya satmaya çalıştıklarını ifade etti.
ARSA PARASINI ALMAYA GELİNCE YAKALANDILAR
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, müştekiye ait arsanın satış bedeli olan 3 milyon 500 bin lirayı elden almaya gelen 2 şüpheliyi önceden aldıkları önlemler kapsamında suçüstü yakaladı. Müştekinin şüphelilere havale ettiği 218 bin liraya ise banka tarafından bloke konulması sağlandı.
KORSAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE 100 BİN LİRA CEZA
Soruşturmada olayda korsan taksi kullanıldığı belirlendi. Araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulanırken araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi, diğer şüpheli tutuklandı.
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