Savunma sanayisini hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi, 2 kişi gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucu savunma sanayisi ve kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi. Operasyonda şebekeyle bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.
MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucu savunma sanayisi ve kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi, 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
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