MİT raporu, Hüseyin Gün'ün rehberinde MI6, CIA ve MOSSAD bağlantısına işaret etti - Son Dakika
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MİT raporu, Hüseyin Gün'ün rehberinde MI6, CIA ve MOSSAD bağlantısına işaret etti

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İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine ulaşan MİT yazısında, Hüseyin Gün'ün dijital materyalleri ve yabancı istihbarat servisleriyle irtibatına dair bulgular yer aldı. Gün'ün rehberinde MI6, GCHQ, CIA ve MOSSAD'da üst düzey görev yapmış kişilerin numaraları bulunduğu belirtildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davada, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dijital materyallere ilişkin araştırması mahkemeye ulaştı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, dava konusu olan bazı elektronik postaların göndericileri, "ibb.gov.tr" uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtları ve güvenlik log kayıtlarının tespitine ilişkin MİT'ten istenen yazıda, sanık Hüseyin Gün'ün dijital verilerinde yer aldığı belirtilen ve ibb.gov.tr'ye ilişkin olduğu ileri sürülen mail adresleri ile domain kullanıcı adı ve şifrelerine yönelik yapılan araştırmaya yer verildi.

Yazıda, Gün'ün dijital materyalleri üzerinde inceleme yapıldığı ve irtibatlı olduğu yabancı uyruklulara yönelik teşkilat tarafından araştırma yürütüldüğü kaydedildi.

Yazıda, Gün'ün yabancı istihbarat servis bağlantılarına yönelik telefon rehberinde yer alanlara yönelik çalışmada, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş kişiler, İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı eski Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı, eski Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü, eski Savunma İstihbaratı Başkanı, eski İngiltere Özel Kuvvetler Komutanı, eski ABD Dış İstihbarat Servisi (CIA) bünyesinde yer alan istihbarat memuru, ABD merkezli bir istihbarat şirketi görevlisi, ABD Ulusal İstihbarat Konseyinde görevli eski istihbarat analisti ile MOSSAD'ın Dış İlişkiler ve Operasyonel İşbirliğinden sorumlu eski başkan yardımcısına ait telefon numaralarına rastlandığı kaydedildi.

Gün'ün, yurt dışında siber güvenlik alanında hizmet veren şirket yetkilileriyle de irtibatlarının olduğu ifade edilen yazıda, dijital materyallerine yönelik de inceleme yapıldığı anlatıldı.

Gün'ün eski bir CIA çalışanı olduğuna ilişkin açık kaynak bilgisi bulunan Aaron Barr'la birlikte ABD merkezli olarak sosyal medya istihbaratı ve siber güvenlik şirketini kurduğu anlatılan yazıda, bu şirket bünyesinde İBB'ye sunulmak üzere hazırladığı değerlendirilen 2019 yerel seçimleri, seçim kampanya yönetimi süreçleri ile sosyal medya tabanlı veri analizi faaliyetlerine ilişkin hazırlanan çeşitli sunum, rapor ve dosyalara rastlandığı belirtildi.

Materyaller arasında ayrıca, Türkiye'deki halk hareketliliğini ve siyasi tercihleri etkileme amacıyla bünyesinde ABD ve İngiltere menşeli istihbarat analistlerinin yer aldığı belirtilen "X81" isimli yapıya ait, operasyonları ve dijital izleme faaliyetlerini konu alan ticari nitelikte sunum ve dokümanlara da rastlandığı aktarıldı.

Basit bir ticari aktörün ötesinde istihbarat metodolojilerine hakim bir profili var

Yazıda, değerlendirme kısmında Hüseyin Gün'ün dijital materyalleri, telefon rehberindeki şahıslar, yabancı istihbarat mensuplarıyla olan bağları ve hazırladığı istihbari nitelikteki dokümanların bir bütün olarak incelendiği kaydedildi.

Gün'ün basit bir ticari aktörün ötesinde istihbarat metodolojilerine hakim profil çizdiği ve devletlerin siyasal süreçlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmalar neticesinde, telefon rehberinde yer alan ve aralarında MI6, GCHQ, CIA ve MOSSAD gibi istihbarat servislerinde üst düzey görevlerde bulunmuş, savunma bakanlığı bürokratlığı yapmış ve eski özel kuvvetler bünyesinde çalışmış şahısların bulunduğu geniş bir ağa sahip olduğu görülmüştür. Batılı istihbarat servisleri ve orduları bünyelerinde görev yapmış bu tarz şahısların, kamu görevlerinden ayrılmış olsalar dahi, edindikleri tecrübeyi, kurdukları özel şirketler ve sivil irtibat ağları aracılığıyla özel sektöre taşıyarak çalışmalarını sürdürdükleri, devletlerin dış politika ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettikleri bilinmektedir. Bu durum Hüseyin Gün'ün tam da bu profildeki şahıslarla doğrudan ve yoğun bir irtibat içerisinde olduğu ve süreç içerisinde bu ağ üzerinden Türkiye'deki siyasal ve stratejik süreçlere nüfuz etme arayışına girdiğini göstermektedir. Sanık Gün'ün faaliyet metodolojisi incelendiğinde, yabancı istihbarat servislerinde görev yapmış şahıslardan edindiği teknik tecrübeyi, kurduğu veya ortak olduğu şirketler üzerinden ticari bir kılıfla ülkemizdeki kamu ve özel sektör bünyesinde sistematik bir irtibat ağı kurmaya çalıştığı değerlendirilmektedir. Gün'ün ayrıca, kriptolu haberleşme uygulamalarını, kodlu ve şifreli ifadeleri kullanması gibi hususlardan hareketle profesyonel istihbarat metodolojisine hakim olduğu görülmüştür."

Yazıda, iddianame ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler ile Hüseyin Gün'ün irtibatları birlikte ele alındığında, iddianamede yer alan tespitlerin ve bu tespitlere yönelik değerlendirmelerin MİT'in bulgularıyla uyumlu olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA
Millî İstihbarat TeşkilatıHüseyin Günİstanbul3. SayfaGüncelMossadCIASon Dakika

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