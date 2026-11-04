MİT belgesinde iki yabancı botanikçinin Zigana araştırmaları yüzeysel bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MİT belgesinde iki yabancı botanikçinin Zigana araştırmaları yüzeysel bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MİT belgesinde iki yabancı botanikçinin Zigana araştırmaları yüzeysel bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT, 7 Ağustos 1933 tarihli raporu yayımladı. Doğu Karadeniz ve Erzurum'da inceleme yapan iki yabancı botanikçinin Zigana çevresindeki araştırmalarında gözetimin yüzeysel kaldığı, uzman denetimi önerildiği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yayımladığı 7 Ağustos 1933 tarihli istihbarat raporunda, Doğu Karadeniz ve Erzurum'da araştırma yapan iki botanikçinin faaliyetlerine yer verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon/Belgeler" bölümünde, yabancıların Doğu Karadeniz ve Erzurum'daki seyahat ve araştırmalarının takibine ilişkin 7 Ağustos 1933 tarihli istihbarat raporu yayımlandı. Erzurum B Amirliği'nden MİT'in öncülü Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne gönderilen raporda, özellikle Trabzon-Gümüşhane güzergahı ile Zigana çevresinde inceleme yapan yabancı botanikçilere dikkat çekildi.

"Günde 30 kilometre geziyor, dağlara tırmanıyorlardı"

Belgede, 1930 yılında bölgeye gelen iki yabancı botanikçiye bir istihbarat memuru ile vilayetin ziraat müdürünün refakat ettirildiği ancak görevlilerin araştırmacıların temposuna ayak uyduramayarak geri döndüğü aktarıldı. Raporda, "Onlar günde 30 kilometre geziyor, dağlara tırmanıyorlardı. Hülasa ne olduklarını ve ne yaptıklarını fenni bir şekilde tezahür ettirmek mümkün olamadı" ifadeleri kullanıldı.

Yabancıların faaliyetlerine yönelik gözetimin yüzeysel kaldığı değerlendirmesine yer verilen raporda, Zigana'da aylarca araştırma yapan iki İngiliz'in çalışmalarının ilgili bakanlıklardan görevlendirilecek uzmanlar eşliğinde denetlenmesi önerildi. Ayrıca yabancı seyyah ve araştırmacılar hakkında ilgili birimlerin sahip olduğu bilgilerin istihbarat servisiyle paylaşılması istendi.

Kaynak: İHA
Millî İstihbarat TeşkilatıDoğu KaradenizPolitikaİncelemeErzurumAğustosGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Cengiz Han’ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
17:07
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:10:33. #.0.2#
SON DAKİKA: MİT belgesinde iki yabancı botanikçinin Zigana araştırmaları yüzeysel bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android