MİT'ten siber casusluk operasyonu! Kritik kurumları hedef alan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), savunma sanayii başta olmak üzere kritik kurumların kablosuz internet ağlarını hedef aldığı belirlenen bir siber casusluk şebekesine operasyon düzenledi. MİT koordinesinde İstanbul Emniyetiyle yürütülen ortak operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına Ankara ve İstanbul'da Wi-Fi ağlarını haritalandırdığı ileri sürüldü.
MİT, yabancı istihbarat teşkilatlarının kritik kurumların kablosuz ağlarına sızma girişimine yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
İSTİHBARAT ÜZERİNE YAKIN TAKİBE ALINDI
MİT, 2 kişinin kritik kurumların internet ağlarına sızmak amacıyla faaliyet yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçti ve şüphelileri yakın takibe aldı. Yürütülen çalışmada, şüphelilerin özel teknik uygulama ve cihazlarla Ankara ve İstanbul'da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı ve Wi-Fi ağlarını haritalandırdığı belirlendi.
KRİTİK KURUMLARIN ÇEVRESİNDE DOLAŞTILAR
Edinilen bilgiye göre şüpheliler, Ankara'daki kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve yabancı ülke misyonlarının çevresinde hareket ettiklerini ifadelerinde itiraf etti.
TALİMATLAR SOSYAL MEDYADAKİ İŞ İLANLARIYLA GELDİ
Şüphelilere talimatların sosyal medyadaki iş ilanları aracılığıyla iletildiği öne sürüldü. Şüphelilerin, faaliyetleri karşılığında kripto para uygulamaları üzerinden ödeme aldıklarını beyan ettikleri bildirildi.
YABANCI İSTİHBARAT SERVİSİ ADINA ÇALIŞTIKLARI İDDİASI
MİT'in çalışmalarında şüphelilerin yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüklerinin anlaşıldığı belirtildi. Söz konusu ülkenin adı açıklanmadı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MİT koordinesinde İstanbul Emniyetiyle düzenlenen ortak operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?