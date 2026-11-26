MİT, yabancı istihbarat teşkilatlarının kritik kurumların kablosuz ağlarına sızma girişimine yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

İSTİHBARAT ÜZERİNE YAKIN TAKİBE ALINDI

MİT, 2 kişinin kritik kurumların internet ağlarına sızmak amacıyla faaliyet yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçti ve şüphelileri yakın takibe aldı. Yürütülen çalışmada, şüphelilerin özel teknik uygulama ve cihazlarla Ankara ve İstanbul'da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı ve Wi-Fi ağlarını haritalandırdığı belirlendi.

KRİTİK KURUMLARIN ÇEVRESİNDE DOLAŞTILAR

Edinilen bilgiye göre şüpheliler, Ankara'daki kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve yabancı ülke misyonlarının çevresinde hareket ettiklerini ifadelerinde itiraf etti.

TALİMATLAR SOSYAL MEDYADAKİ İŞ İLANLARIYLA GELDİ

Şüphelilere talimatların sosyal medyadaki iş ilanları aracılığıyla iletildiği öne sürüldü. Şüphelilerin, faaliyetleri karşılığında kripto para uygulamaları üzerinden ödeme aldıklarını beyan ettikleri bildirildi.

YABANCI İSTİHBARAT SERVİSİ ADINA ÇALIŞTIKLARI İDDİASI

MİT'in çalışmalarında şüphelilerin yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüklerinin anlaşıldığı belirtildi. Söz konusu ülkenin adı açıklanmadı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MİT koordinesinde İstanbul Emniyetiyle düzenlenen ortak operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.