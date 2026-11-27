1990'lı yıllarda uyuşturucu kaçakçılığıyla adı anılan "Tilki Selim" lakaplı Selim Işık, firari olarak saklandığı evde yakalandı. Işık, Susurluk kazasının kilit isimlerinden "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın tehdit ettiği kişi olarak biliniyordu.

İSTANBUL'DA SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde ortak bir çalışma yürüttü. Çalışmada firari hükümlü Selim Işık'ın İstanbul'da saklandığı tespit edildi.

Işık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanarak işlenen "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası bulunuyor. Işık ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranıyordu. Yapılan çalışmada Işık'ın Üsküdar'da yaşadığı belirlendi.

SAUNANIN GİZLİ BÖLMESİNDE BULUNDU

Polis ekipleri Üsküdar'da tespit edilen adrese giriş yaptı. Dubleks dairenin odalarını tek tek arayan ekipler, ardından evdeki ahşap sauna kabinine yöneldi. Saunanın oturma bölümündeki ahşap kapakları kaldıran polis, fener ışığıyla yaptığı kontrolde Işık'ı dar bir gizli bölmenin içinde otururken buldu.

"YALNIZ YİYEN ADAMA BİR GÜN KUSTURURLAR"

Özellikle 1990'lı yıllarda etkin olduğu bilinen Selim Işık, JİTEM mensubu olduğu öne sürülen "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sözleriyle hafızalarda yer alıyordu. Yıldırım, Işık için "Yalnız yedirmezler adama. Yalnız yiyen adama da bir gün kustururlar" demişti. Işık'ın geçmişte Yıldırım adına haraç topladığı da iddia ediliyor.

Işık'ın emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.