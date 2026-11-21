DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile İstanbul'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Milli Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Lafi ve Başbakan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bugün İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.