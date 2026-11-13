Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, MİT Başkanı Kalın ile Karadeniz güvenliğini görüştü - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, MİT Başkanı Kalın ile Karadeniz güvenliğini görüştü

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, MİT Başkanı Kalın ile Karadeniz güvenliğini görüştü
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Antalya'da MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Ukrayna'daki gelişmeler ve Karadeniz güvenliğini görüştü. Sybiha, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek ile barış çabalarındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

(ANTALYA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, kalıcı barış çabaları, Karadeniz'in güvenliği ve Türkiye-Ukrayna iş birliği ele alındı. Sybiha, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşmede Ukrayna'daki mevcut durum ve adil, kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiğini belirten Sybiha, özellikle Karadeniz'in güvenliği ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularına odaklandıklarını bildirdi.

"KARADENİZ GÜVENLİĞİNE ÖZEL ÖNEM VERDİK"

MİT Başkanı Kalın ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirten Sybiha, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dostum, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelmekten her zaman memnuniyet duyuyorum."

Sybiha, görüşmenin içeriğine ilişkin ise "Kendisine Ukrayna'daki mevcut durum ve adil, kalıcı bir barışa ulaşma yönündeki çabalarımız hakkında bilgi verdim. Karadeniz'in güvenliğine ve Ukrayna-Türkiye iş birliğinin daha da geliştirilmesine özellikle önem verdik" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BARIŞ ÇABALARINDAKİ ROLÜ İÇİN MİNNETTARIZ"

Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe dikkat çeken Sybiha, ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutumundan dolayı teşekkür etti.

Sybiha, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği kararlı destek ve barış çabalarındaki önemli rolü dolayısıyla Türkiye'ye minnettarız."

Kaynak: ANKA
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