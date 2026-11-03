Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelemesi tamamlandı! Gözler Adli Tıp’ta - Son Dakika
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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelemesi tamamlandı! Gözler Adli Tıp’ta

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Kaşif Kozinoğlu\'nun mezarından alınan örneklerin incelemesi tamamlandı! Gözler Adli Tıp’ta
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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011'de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, mezarından alınan örneklerin adli incelemesi tamamlandı. Ölüm nedenine ilişkin nihai değerlendirmeyi Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu yapacak. Soruşturmada bugüne kadar 30 kişi hakkında adli işlem yapılırken 9 şüpheli tutuklandı.

Kozinoğlu’nun ölüm nedeni 15 yıl önce kalp krizi olarak açıklanmıştı. Yeniden başlatılan soruşturmada gözler, ölümde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığını ortaya koyacak Adli Tıp raporuna çevrildi.

MEZARI 12 EYLÜL’DE AÇILDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kozinoğlu’nun mezarı 12 Eylül’de açıldı. Feth-i kabir işlemi kapsamında alınan doku, kemik ve toprak örnekleri inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Laboratuvar analizleri tamamlanan örnekler, 5 Ekim’de yeniden kabrine konuldu.

Soruşturmanın odağında, Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin tespiti bulunuyor. Olayda üçüncü kişilerin kastı, ihmali ya da zehirleme gibi bir müdahalesinin olup olmadığı da araştırılıyor.

AMBULANS EKİBİ YEMEKTEYDİ

Kozinoğlu, Odatv davası kapsamında 10 Mart 2011'de tutuklanmıştı. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kayıtlara göre ilk yardım çağrısından sağlık ekibinin kendisine ulaşmasına kadar 29 dakika 36 saniye geçti. Kampüste bulunması gereken ambulans ekibinin o sırada yemek için Silivri merkeze gittiği belirlendi.

Cezaevi kapısına ulaşan ilk ambulansta doktor bulunmadığı, ekibin acil tıp teknisyenlerinden oluştuğu öğrenildi. Kozinoğlu, saat 19.10-19.15 sıralarında Silivri Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldığında yaşam belirtisi göstermiyordu.

İLK SORUŞTURMA TAKİPSİZLİKLE KAPANMIŞTI

Ölümün ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeni kronik iskemik kalp hastalığı olarak belirlenmişti. Raporda zehirlenme veya darp izine rastlanmadığı belirtilmişti. Soruşturma bu rapor doğrultusunda 2012'de takipsizlik kararıyla kapatıldı. Dosya Ağustos 2026'da yeniden değerlendirilmek üzere Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının Faili Meçhul birimine gönderildi.

ADLİ TIP’TAKİ HIRSIZLIK DA DOSYADA

Soruşturma kapsamında G.E. adlı bir şüphelinin de ifadesi alındı. G.E.’nin, Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yaptığı iddia ediliyor ve kendisi başka bir suçtan tutuklu bulunuyor. Kozinoğlu’nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi.

SORUŞTURMADA 9 TUTUKLAMA

Tutuklananlar arasında FETÖ’den hükümlü eski MİT mensubu Enver Altaylı da bulunuyor. Altaylı, 22 Eylül’de “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında, Altaylı’nın Kozinoğlu’nun etkisiz hale getirilmesi gerektiğini yazdığı ileri sürülen mektuplar yer alıyor. Altaylı ise hakimlikteki sorgusunda suçlamaları reddetti. 9 yıldır cezaevinde olduğunu söyleyen Altaylı, kamuoyunda kendisinin Kozinoğlu’nun katiliymiş gibi gösterildiğini öne sürdü.

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