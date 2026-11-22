(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile İstanbul'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile İstanbul'da biraraya geldi.

Görüşmeye, Libya Milli Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Lafi ile Başbakan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe de katıldı.