Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta da 10-0'lık dev skor - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta da 10-0'lık dev skor

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Türkiye Kupası\'nda inanılmaz bir gün! İki maçta da 10-0\'lık dev skor
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda oynanan karşılaşmalarda futbolseverler filelerin toplam 20 kez havalandığı eşine az rastlanır bir gol şölenine tanıklık etti. Ev sahibi ekipler Amasyaspor 1968 FK ve Orduspor 1967, rakiplerini 10-0'lık skorlarla mağlup ederek tur biletini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu, eşine az rastlanır bir gol şöleniyle sona erdi. Günün oynanan iki müsabakasında futbolseverler filelerin toplam 20 kez havalandığı tarihi anlara tanıklık etti.

İKİ MAÇIN SKORU DA 10-0

Tura damga vuran karşılaşmalarda ev sahibi ekipler rakiplerine şans tanımadı. Çankırıgücü ile karşılaşan Amasyaspor 1968 FK ile Torul Belediye Spor Kulübü'nü ağırlayan Orduspor 1967, sahadan 10-0'lık tarihi skorla galip ayrılarak tur biletini cebine koydu.

BİR ÜST TURA ÇIKTILAR

Her iki mücadelede de rakip fileleri 10'ar kez sarsan Amasyaspor 1968 FK ve Orduspor, farklı galibiyetlerle adlarını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı noktalanmış oldu.

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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta da 10-0'lık dev skor - Son Dakika
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