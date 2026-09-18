Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya - Son Dakika
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Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Ulu Camii önünde gazetecilere açıklama yaptığı sırada yaşlı bir yurttaşın itilmesine tepki gösterdi. Özel, müdahalede bulunan kişiye "Sen buradan git. Yazık ya, ittirilir mi yaşlı insan? Gelme buraya" sözleriyle çıkıştı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa programı kapsamında cuma namazının ardından Ulu Camii önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklama yaptığı sırada yaşlı bir yurttaşın itildiğini görmesi üzerine olaya müdahale ettiği görüldü.

Özel, yaşlı yurttaşa yönelik müdahaleye tepki göstererek, "Sen buradan git. Yazık ya, ittirilir mi yaşlı insan? Gelme buraya" ifadelerini kullandı.

BURSA'DAKİ PROGRAMINA DEVAM ETTİ

Özgür Özel, Bursa'daki programı kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonu ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"7 MİLYON YATIRIMCI VAR"

Borsadaki küçük yatırımcıların mağdur edildiğini savunan Özel, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon borsa yatırımcısı bulunduğunu söyledi.

Özel, bu yatırımcıların önemli bir bölümünün düşük miktarlarla işlem yaptığını belirterek, "Borsada 7 milyon yatırımcı var. Bunların 3,5 milyonu 10 bin lira ve altında işlem yapıyor. Bu çaresizlik demek, bu umutsuzluk demek" ifadelerini kullandı.

TERA FON İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Özel, fon piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Tera Fon'a ilişkin iddiaları gündeme getiren Özel, fonun kapalı olduğu dönemdeki işlemlerin ve bu süreçte kazanç sağlayan kişilerin açıklanmasını istedi.

Özel, "Fon kapalıyken kimler vardı açıklanmalıdır. Vatandaşın hakkını yiyenlerin ticari sırrı olmaz" ifadelerini kullandı. Özel ayrıca, benzer durumlarda yurt dışında uygulanan yöntemlere dikkat çekerek, elde edilen haksız kazançların tespit edilmesi ve mağdur yatırımcıların haklarının korunması gerektiğini söyledi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un cumhurbaşkanlığı seçimi için 16 Nisan 2028 tarihini işaret etmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Özel, seçim tartışmalarının Meclis kararlarıyla yürütülebileceğini belirtti.

Özel, erken seçim konusunda iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar" dedi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User Apple User:
    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz , bu kadar belediye başkanı tutuklanıyorsa demekki ortada bazı deliller var. kime güveneceğiz neden bu kamu tesisi belediyeler kamu görevlileri kaymakam yada valiler yada kamu yönrtimi mezunu personel tarafından yönetilmiyor? 5 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Açıklama yapacak başka bi yer yermi bulamadın 5 3 Yanıtla
  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    kime güveneceğimizi gördüklerimiz yaşadıklarımız gerçekler bize gösteriyor zaten ülkenin durumu hali göz önünde çıkın pazara kenar mahallelere köylere insanların içler acısı halini görün çiftçi perişan şuan yaşamda kim huzurlu kim mutlu kimin hayeli kaldı hayel kuramaz oldu millet 0 2 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    yormlarımızın sakıncası ney son dakika yanlamıyorsunuz hakaret yok küfür yok hayrola 0 0 Yanıtla
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