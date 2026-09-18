4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu - Son Dakika
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4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu

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4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal ilk kez A Milli Takım daveti aldı.

A Milli Takım'da UEFA Uluslar A Ligi heyecanı öncesi hazırlıklar başladı. Türkiye'nin zorlu rakiplerle oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadro belli oldu.

4 İSİM İLK KEZ KADRODA

A Milli Takım'ın açıklanan aday kadrosunda 4 futbolcu ilk kez yer aldı. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın <a class='keyword-sd' href='/uluslar-ligi/' title='Uluslar Ligi'>Uluslar Ligi</a> kadrosu

KALECİLER

  • Altay Bayındır
  • Muhammed Şengezer
  • Okan Kocuk
  • Uğurcan Çakır

DEFANS OYUNCULARI

  • Abdülkerim Bardakcı
  • Adil Demirbağ
  • Emirhan Topçu
  • Eren Elmalı
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Merih Demiral
  • Ozan Kabak
  • Samet Akaydin
  • Zeki Çelik

ORTA SAHA

  • Bartuğ Elmaz
  • Demir Ege Tıknaz
  • İsmail Yüksek
  • Melih Kabasakal
  • Orkun Kökçü
  • Salih Özcan

FORVET

  • Aral Şimşir
  • Arda Güler
  • Barış Alper Yılmaz
  • Can Uzun
  • Deniz Gül
  • İlhan Fakılı
  • İrfan Can Kahveci
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Oğuz Aydın
  • Yunus Akgün
A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaUluslar LigiMilli TakımBelçikaİtalyaFransaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • salih.081081@gmail.com [email protected]:
    İrfan Can ne büyük topcuymuşsunda benmi anlamıyorum anlamadımki. 7 0 Yanıtla
  • Selim Selim:
    Okan koçuk ÇOK komiksiniz, BERKE nerede MİLLİ TAKIM sizin özel kininizden daha mı KÜÇÜK 6 0 Yanıtla
  • Abdullah Baykal Abdullah Baykal:
    33 dakika oyunda kalan Samet Akaydın var. hoca nın üvey oğlu filan sanırım 5 0 Yanıtla
  • Alişan Işık Alişan Işık:
    KOSKOCA ÜLKEDE NASIL FORVET OLMAZ YAAAAA 1 0 Yanıtla
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