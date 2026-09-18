4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu

4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal ilk kez A Milli Takım daveti aldı.
A Milli Takım'da UEFA Uluslar A Ligi heyecanı öncesi hazırlıklar başladı. Türkiye'nin zorlu rakiplerle oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadro belli oldu.
4 İSİM İLK KEZ KADRODA
A Milli Takım'ın açıklanan aday kadrosunda 4 futbolcu ilk kez yer aldı. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
KALECİLER
- Altay Bayındır
- Muhammed Şengezer
- Okan Kocuk
- Uğurcan Çakır
DEFANS OYUNCULARI
- Abdülkerim Bardakcı
- Adil Demirbağ
- Emirhan Topçu
- Eren Elmalı
- Ferdi Kadıoğlu
- Merih Demiral
- Ozan Kabak
- Samet Akaydin
- Zeki Çelik
ORTA SAHA
- Bartuğ Elmaz
- Demir Ege Tıknaz
- İsmail Yüksek
- Melih Kabasakal
- Orkun Kökçü
- Salih Özcan
FORVET
- Aral Şimşir
- Arda Güler
- Barış Alper Yılmaz
- Can Uzun
- Deniz Gül
- İlhan Fakılı
- İrfan Can Kahveci
- Kerem Aktürkoğlu
- Oğuz Aydın
- Yunus Akgün
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