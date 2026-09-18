Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok - Son Dakika
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Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında son günlerde piyasalarda yaşananlar ve fonların tasfiyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek "Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok. Sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler var. Alınan tedbirler yeterli. Tasfiye süreci borsayı baskı altına almayacak. Piyasaya güven devam ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeler, SPK'nın tasfiye sürecine aldığı fonlar ve piyasalardaki risklere ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Şimşek, yaşananların sınırlı sayıdaki fondaki kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını belirterek, "Genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. Borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok" dedi.

"SINIRLI SAYIDAKİ FONDA KREDİ VE LİKİDİTE PROBLEMİ VAR"

Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'nin (FİK) toplandığını belirterek, piyasalarda sistemik risk oluşmasını engellemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şimşek, "Dün FİK toplandı. Net bir şekilde, bütün ekonomi otoriteleri bir aradaydık. Bu kurullar piyasalarda sistemik risk oluşmasını engellemeye yönelik sürekli şekilde istişari bir kurul. Orada gereken tedbirlerin alınmasına yönelik kararlar alınıyor" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda yaşanan gelişmelerin sınırlı sayıdaki fondaki kredi ve likidite probleminden kaynaklandığını belirten Şimşek, "Genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. Borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok" dedi.

"TÜRKİYE'DE 2 BİN 38 FON VAR, SORUN 131 FONLA SINIRLI"

Serbest fonların tüm dünyada daha esnek düzenlemelere tabi olduğunu belirten Şimşek, Türkiye'de bu alanın özellikle TEFAS üzerinden işlem görmeye başlamasıyla büyüdüğünü söyledi.

Şimşek, "Serbest fon dediğimiz alan tüm dünyada nispeten serbest bir alan. Nitelikli yatırımcıların yatırım yaptığı bir alan. Dışarıda bunlara hedge fon diyebiliriz. Oradaki regülasyon daha gevşek. 2019 yılından itibaren TEFAS'ta işlem görmeye başlayınca bu alan büyüyor" dedi.

Türkiye'de toplam 2 bin 38 fon bulunduğunu belirten Şimşek, tasfiye sürecine alınan fonların sınırlı bir bölümü oluşturduğunu ifade etti.

Şimşek, "Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. 2 bin 38 fon var Türkiye'de, bunların 131'inden bahsediyoruz" diye konuştu.

"131 FON SPK TARAFINDAN TASFİYE SÜRECİNE KONULDU"

Fon piyasasında piyasa bozucu eylemlerin görüldüğü sınırlı sayıdaki fon için gerekli adımların atıldığını söyleyen Şimşek, SPK'nın kapsamlı bir tasfiye yol haritası hazırladığını belirtti.

Şimşek, "Sistemik risk yok. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalara göre çok daha katı kurallara bağlayan Fon Rehberi ağustos sonunda açıklandı. Bazı konularda geçiş süreçleri var, piyasanın uyum sağlaması için" dedi.

Teminat yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldığını belirten Şimşek, "Sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler var, buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin işlettiği 131 fon SPK tarafından tasfiye sürecine konuldu. SPK tasfiyeye ilişkin kapsamlı yol haritasını ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"TASFİYE SÜRECİ BORSAYI BASKI ALTINA ALMAYACAK"

Bakan Şimşek, tasfiye sürecinin piyasalara etkisine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Fon piyasasının büyük bölümünün sağlıklı şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Şimşek, "Fon piyasasının yüzde 90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş" dedi.

Şimşek, "Buradaki sorun sistemik değil derken, fonların tamamına bakarsanız fon birikimi olarak bakarsanız yüzde 10-11 civarında bir rakam. Bu da şu demek değildir, buradaki fonların hiçbir varlığı yok demek değildir" ifadelerini kullandı.

SPK'nın tasfiye sürecini belirlenen ilkeler doğrultusunda yürüteceğini belirten Şimşek, "Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak. Nitelikli yatırımcı olsalar dahi, aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir" diye konuştu.

"SORUNLU ALANI KARANTİNA ALTINA ALDIK"

Şimşek, piyasanın tamamına yönelik risk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Şimşek, "Burada bir yoğunlaşma oluşmuş, bunun bulaşıcı olmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı. Süreç sağlıklı şekilde işleyecek. Sorunlu alanı karantina altına aldık. Yatırımcıların tasarrufları korunacak" dedi.

SERBEST FONLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Bakan Şimşek, serbest fonlara yönelik yeni düzenlemelere de değindi.

2024 yılında para piyasası fonlarına yönelik getirilen düzenlemeyi hatırlatan Şimşek, fonların topladığı paranın belirli bölümünü düşük riskli Hazine kağıtlarında değerlendirmesine yönelik adımlar atıldığını söyledi.

Şimşek, "2024 yılında genel olarak para piyasası fonlarına dedik ki, sıfır risk olarak görülen Hazine kağıtlarına koymak zorundasınız. O düzenleme bugün işe yarayacak. Serbest fonlar için de geçiş dönemi öngörüyoruz" dedi.

"EVİM ŞİRKETLERİNDE SORUN YOK, TAKİP SÜRÜYOR"

Bakan Şimşek, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Banka dışı finans sisteminde bir sorun olmadığını belirten Şimşek, bu alanın hızlı büyüdüğünü ve yakından takip edildiğini söyledi.

Şimşek, "Şu anda banka dışı finans sisteminde bir sorun yok. BDDK'nın sunumunda orada sorun yok. Ancak bu alan hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemlidir" dedi.

Bu alanların uzun vadede bankacılık sistemi gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şimşek, gerekli düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"PİYASANIN YÜZDE 90'INDA SORUN YOKTU"

Şimşek, alınan tedbirlerin ardından piyasalardaki görünümün takip edildiğini söyledi.

"Dün bir dizi tedbir açıkladık, bir kısmını da açıklamadık" diyen Şimşek, ekonomi yönetiminin farklı senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın gerekli likiditeyi sağlayacağını açıkladığını hatırlatan Şimşek, BDDK'nın da bankaların kendi hisselerini almaları durumunda çekirdek sermayeden düşülmemesine yönelik düzenleme yaptığını söyledi.

Şimşek, "SPK hızla sorunlu alanı, fonları karantina altına aldı. Biz düne baktığımız zaman şunu görüyoruz, güven devam ediyor. Piyasanın yüzde 90'ında sorun yoktu" dedi.

"BANKACILIK SİSTEMİNDE SORUN YOK"

Bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, Türkiye'de katı kurallar uygulandığını söyledi.

Şimşek, "Bankacılık sisteminde de çok katı kurallar uyguluyoruz. Sermaye yeterliliği Basel III'ün 2 katında. Varlık kalitesinde de sorun yok. Karlılıkta reel olarak baktığımızda genel olarak orada da sorun yok" ifadelerini kullandı.

Piyasalardaki risk algısına ilişkin de konuşan Şimşek, "Risk algısı yüksek olsaydı CDS yükselirdi. Sınırlı olsa da düştü. Borsa dün pozitifteydi, genel olarak da pozitif hava vardı" dedi.

Tahvil piyasasındaki hareketlere de değinen Şimşek, "Stresi nereden ölçtük; Hazine'nin tahvil piyasasında hissettik. 2-5-10 yıl vadeli tahvillerde stres kayboldu, faizler düştü. Aldığımız tedbirler doğru" açıklamasında bulundu.

Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin sürecin bundan sonra adli makamlar tarafından yürütüleceğini belirtti.

Hazine ve Maliye BakanlığıMehmet ŞimşekMehmet ŞimşekEkonomiPiyasaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • 243377 243377:
    Sayın bakanım Avrupa daki mazot fiyatını emsal gösteriyordu acaba Avrupa'daki borsaları da takip ediyormu , bu spk bu fonlara bu güne kadar ne den müsade etti acaba şu küçük yatırımcı bitmiş durumda acaba bunları da düşünüyormu 12 1 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    ya siz kafamı yapıyorsunuz 891, milyar TL'yi nasıl ödeyecek siniz 8 1 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    sayın bakanım sizin olduğunuz yerde risk bitmez 7 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Ekonomi nın düzelmesi için tek sistemden vazgeçilmesi gerekir 4 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    yalan dolan iliklerinize işlemiş 1 0 Yanıtla
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