Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

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Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 18 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme talimatı verildiği, soruşturma kapsamında işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

YAĞI SABUNCUOĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi. Sabuncuoğlu ile birlikte aralarında oyuncu, şarkıcı, eski futbolcu ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı.

18 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda tanınan bazı şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettiklerine yönelik makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifade alma işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildiği bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şu kişiler yer aldı:

  • Yağız Sabuncuoğlu
  • Aras Bulut İynemli
  • Melis Sezen
  • Nilperi Şahinkaya
  • Melis İşiten
  • Hazal Filiz Küçükköse
  • Seyfullah Sağır (Sefo)
  • Anıl Durmuş
  • Hasan Şaş
  • Yeliz Yeşilmen
  • Hande Demir
  • Volkan Akçıray
  • Zeynep Akçıray
  • Eda Güzelcik
  • Sezer Çakır
  • Sayat Zurnacı

İNCELEME VE İFADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin ardından ifadelerinin alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceği bildirildi.

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    Yorumlar (2)

  • Süleyman Çaylak Süleyman Çaylak:
    hasan sas haberine yorum yapan orhan ergin bunada yorum yap istersen zeka seviyene uygun olur 3 1 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Bu arkadaş niye ünlü....? Atom mu parçalamış sıradan bi gazeteci işte 0 0 Yanıtla
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