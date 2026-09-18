Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Saran, terapi kapsülünde bulunduğu anlara ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

TERAPİ KAPSÜLÜNDEKİ ANLARINI PAYLAŞTI

Paylaşımda Sadettin Saran'ın özel bir kapsül içerisinde bulunduğu görüldü. Saran'ın bu görüntüleri takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

BIYIKLI YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde bıyık bırakmasıyla da dikkat çeken Sadettin Saran'ın yeni görünümü, terapi kapsülündeki görüntüleriyle birlikte yeniden gündeme geldi.