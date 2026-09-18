Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

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Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların detaylarını açıkladı. Manipülatif işlem iddiaları kapsamında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, piyasalarda paniğe neden olabilecek paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarında gerçekleşen şüpheli işlemleri yakından takip ettiğini belirtti.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) soruşturma izni verilmesi amacıyla gerekli yazışmaların yapıldığı ve son olarak geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yeni bir başvuru gerçekleştirildiği ifade edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 51 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Yapılan incelemeler sonucunda SPK tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Bu kapsamda fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, şüphelilerin malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi amacıyla ilgili hesaplar ve tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındığı açıklandı.

246 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında, yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi.

BAKIRKÖY'DE 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Bu soruşturma kapsamında 16 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

41 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, vatandaşların birikimlerini hedef alan, ponzi benzeri yöntemlerle haksız kazanç sağlamaya çalışan kişi ve yapılara karşı adli süreçlerin devam ettiği belirtildi.

"KİMSENİN BİRİKİMLERİNİ İSTİSMAR ETMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında yatırımcıların haklarının korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Gürlek, piyasa manipülasyonu yapan, yatırımcıları yanıltan ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya çalışan kişiler hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Alperen Alperen :
    Sayın bakanım trabzonsporun hisse senedinde lütfen el atın asıl büyük yolsuzluk orada 3 defa bedelli yaptı peşpeşe son bedellide paramızın yüzde 85 ini bedelli ayağına buhar etti 1 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    giden gitti geç kaldınız hedef hissesi 28 taban yaptı SPK ne ceza verdi ne müdehale etti seyretti anca 0 0 Yanıtla
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