Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf - Son Dakika
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Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

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Diyarbakır'da 3 çocuk annesi Rojda Yakışıklı'nın boğularak dere yatağına gömülmesine ilişkin davada, ilk başta suçlamayı reddeden ancak polisin önüne koyduğu ceset fotoğrafını görünce cinayeti itiraf eden eşi Okay Gür ve 2 köylüsünün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tahliye olduktan bir gün sonra eşini katleden sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 çocuk annesi Rojda Yakışıklı'nın katledilip cesedinin dere yatağına gömülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Cezaevinden çıktıktan bir gün sonra cinayeti işlediği ortaya çıkan dini nikahlı eşi Okay Gür ve yardım eden köylülerinin yargılandığı dava 7 Aralık tarihine ertelendi.

Sur ilçesine bağlı Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında 27 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda, yakınlarının kayıp ihbarı üzerine başlatılan aramalar sonucunda 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'nın cansız bedenine bir dere yatağında ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında genç kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Okay Gür ile köylüleri Ömer Dorğun ve oğlu Barış Dorğun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 3 sanık hakkında "İştirak halinde kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılama başlatıldı.

FOTOĞRAFI GÖRÜNCE İTİRAF ETTİ

Davanın kabul edilen iddianamesinde, yakalanan ana şüpheli Okay Gür'ün ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği, ancak kolluk ekiplerince cesedin bulunduğu bölgeye ait fotoğrafın kendisine gösterilmesi üzerine cinayeti itiraf ettiği bilgisine yer verildi. Diğer sanık Barış Dorğun'un ise ifadesinde, Okay Gür'ün olayı gizlemesi karşılığında kendisine 1 milyon lira teklif ettiğini öne sürdüğü belirtildi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk celsede sanıklar SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Okay Gür, Ömer Dorğun ve Barış Dorğun'un tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesi için duruşmanın 7 Aralık tarihine ertelenmesine hükmetti.

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

"50 SANTİMETRELİK İPLE BOĞDU"

Duruşmanın ardından davaya ilişkin açıklamada bulunan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi avukat Nazlı Matur, sanık Okay Gür'ün cezaevinden tahliye olduktan yalnızca 24 saat sonra cinayeti işlediğine dikkati çekti. Genç kadının korunma talebinde bulunduğunu hatırlatan Matur, şu bilgileri paylaştı: "Rojda Yakışıklı, uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen dini nikahlı eşi Okay Gür tarafından, tahliyesinden yalnızca 1 gün sonra katledilen üç çocuk annesi genç bir kadındı. Failin tahliye edileceğini öğrendiğinde ciddi bir can güvenliği endişesi yaşayarak kolluk kuvvetlerinden korunma talebinde bulunmuştu. Eve gelen fail, 'Nasıl olur da pantolon giyersin?' diyerek tartışma çıkarmış, ardından garaj olarak kullanılan bölümde Rojda'yı yaklaşık 50 santimetrelik bir iple boğarak öldürmüş ve ikametgaha 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağına gömmüştür."

Sanığın duruşmadaki beyanlarının haksız tahrik indiriminden yararlanmaya yönelik olduğuna vurgu yapan Matur, tüm faillerin en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: DHA
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