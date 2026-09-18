A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Berke Özer, sezon başlangıcındaki performansıyla öne çıktı. Milli kaleci, taraftarların oyları sonucunda "Ağustos Ayının Futbolcusu" ödülünün sahibi oldu.

KRİTİK KURTARIŞLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Berke Özer, sezonun ilk bölümünde yaptığı kurtarışlarla Lille'in aldığı sonuçlarda önemli rol oynadı. Milli kaleci, Lille'in Toulouse'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 9 kurtarış yaparak performansıyla öne çıktı.

5 MAÇTA 3 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 10 milyon euro olan Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı. 450 dakika sahada kalan 25 yaşındaki kaleci, bu maçlarda kalesinde 5 gol görürken 3 karşılaşmada gol yemedi.

MİLLİ TAKIM SÜRECİ GÜNDEM OLMUŞTU

Berke Özer, Dünya Kupası öncesinde yaşanan süreç nedeniyle milli takım kampından ayrılmış ve sonrasında milli takım kadrosunda yer almamıştı. Milli kaleci, kulüp performansıyla Fransa'da adından söz ettirmeye devam ediyor.