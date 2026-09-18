Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş\'ı konuşuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşma Avrupa basınında geniş yer buldu. Fransız medya kuruluşları Marsilya'nın ikinci yarıdaki düşüşünü ve savunma hatalarını öne çıkarırken, Beşiktaş'ın genç futbolcusu İlhan Fakılı'nın performansını övdü ve genç oyuncuyu geleceğin önemli isimleri arasında gösterdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Siyah-beyazlıların farklı galibiyeti, özellikle Fransız basınında geniş yer aldı.

Atılan manşetler olay! Bütün <a class='keyword-sd' href='/fransa/' title='Fransa'>Fransa</a> Beşiktaş'ı konuşuyor

"MARSİLYA İSTANBUL'DA AĞIR YENİLDİ"

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Marsilya'nın İstanbul'da aldığı yenilgiyi değerlendirirken, Fransız ekibinin ikinci yarıda çöktüğünü yazdı.

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Le Monde ise Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki üstünlüğüne dikkat çekerek, "Türk takımının üstünlüğü inkar edilemezdi" ifadelerini kullandı.

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

İLHAN FAKILI'YA ÖVGÜLER

Le Figaro, Beşiktaş forması giyen İlhan Fakılı'nın performansına geniş yer verdi. Genç futbolcu için "Yeni bir cevherin ortaya çıktığını söylemek abartı olabilir ancak neredeyse doğru" ifadeleri kullanıldı. Fakılı'nın sol kanatta etkili bir oyun sergilediği ve Beşiktaş'ın hücumlarında önemli rol oynadığı belirtildi.

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

FRANSIZLAR MARSİLYA'NIN SAVUNMASINI ELEŞTİRDİ

Fransız basınında Marsilya'nın savunma performansı da eleştirildi. Emmanuel Agbadou'nun yaptığı hatalar ve takımın ikinci yarıdaki düşüşü ön plana çıkarıldı. Foot Mercato, Beşiktaş'ın maç boyunca istekli bir oyun sergilediğini ve Marsilya'nın savunma zaafları nedeniyle mağlup olduğunu yazdı.

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

AVRUPA BASININDAN BEŞİKTAŞ YORUMLARI

İspanyol basınından AS, İlhan Fakılı'nın performansına dikkat çekerken Beşiktaş'ın Marsilya savunmasındaki boşlukları iyi değerlendirdiğini aktardı.

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

İtalyan basını da siyah-beyazlıların farklı galibiyetine yer verdi. Eurosport İtalya, Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle iyi formunu sürdürdüğünü yazdı.

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
MarsilyaBeşiktaşFransızFransaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Bir cimbomlu olarak gurur duydum tebrikler beşiktaş.. 12 1 Yanıtla
  • MEHMET KOMAÇ MEHMET KOMAÇ:
    Tebrikler Beşiktaş 6 1 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    TÜRKİYEDE HAKEMLERİN ADALETLİ ,NAMUSLU MAÇ YÖNETMESİ DİLEĞİ İLE BEŞİKTAŞA BAŞARILAR DİLİYORUM. 5 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Bir Fenerbahçeli olarak helal olsun diyorum. İnşallah ligde de hakemler maçların önüne geçmeyen kararlar verirlerse kesinlikle şampiyon olacağına inanıyorum. 3 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Abartılacak bişey yok. marsilyanın geçmiş yıllara göre kadrosu epey zayıf. 0 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Kadir İnanır’ın vasiyet davası ertelendi Yeğeni Levent İnanır’dan dikkat çeken sözler Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler
Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı
Manchester United’ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk Real Madrid’e gitmek istiyor Manchester United'ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk! Real Madrid'e gitmek istiyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Leroy Sane’nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın devreye alınıyor Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı pisti yarın devreye alınıyor
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:10
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, Fransa Ligi’nin en iyisi seçildi
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL’lik mal varlığına el kondu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL'lik mal varlığına el kondu
10:51
Bakan Şimşek’ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:48
Aziz Yıldırım sahaya indi Samandıra’da hareketli saatler
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
10:07
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
10:02
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
09:57
Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
08:01
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:29:30. #7.13#
SON DAKİKA: Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement