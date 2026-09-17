Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Batuhan Kolak oldu. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak mücadelede Kolak düdük çalacak. Fenerbahçe-Eyüpspor maçına Kadir Sağlam, Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş karşılaşmasına ise Ali Şansalan atandı.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, haftanın maçlarında düdük çalacak isimleri açıkladı.
DEV MAÇ BATUHAN KOLAK'IN
Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Trabzonspor- Galatasaray mücadelesini Batuhan Kolak yönetecek. İki takım, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARININ HAKEMLERİ DE BELLİ
20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak Fenerbahçe- Eyüpspor karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Aynı gün saat 20.00'de oynanacak Amed Sportif Faaliyetler- Beşiktaş mücadelesinde ise Ali Şansalan düdük çalacak.
6. HAFTANIN HAKEMLERİ
18 Eylül Cuma günü saat 20.00'deki Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçını Davut Dakul Çelik yönetecek.
19 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor maçında Alper Akarsu, Kocaelispor-Gaziantep FK karşılaşmasında Halil Umut Meler görev yapacak. Saat 20.00'de Trabzonspor-Galatasaray maçında Batuhan Kolak, İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği karşılaşmasında ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Kadir Sağlam, Erzurumspor FK-Samsunspor karşılaşmasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Saat 20.00'de Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş maçında Ali Şansalan, Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.
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