Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı - Son Dakika
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Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı

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Hollanda Almanya\'nın galibiyet hayallerini 90+2\'de yıktı
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UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 2'nin ilk hafta mücadelesinde Hollanda, 90+2'de attığı golle Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 2'nin ilk hafta mücadelesinde Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ALMANYA ATTI, HOLLANDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Almanya, 32. dakikada Nmecha ile öne geçti ve devreye üstün gitti. İkinci yarıda baskısını artıran Hollanda, 90+2'nci dakikada Cody Gakpo ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve her iki takım da birer puan aldı. 

XAVI VE KLOPP İLK MAÇLARINDA

Almanya ile Hollanda arasında oynanan müsabakada Hollanda'nın başına geçen Xavi Hernandez ile Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp ilk resmi maçlarına çıktı. 

HollandaAlmanyaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı - Son Dakika
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