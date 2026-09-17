Binlerce kişinin banka hesabı bahis sitelerinde kullanılmış! Eskişehir'de 2 tutuklama - Son Dakika
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Binlerce kişinin banka hesabı bahis sitelerinde kullanılmış! Eskişehir'de 2 tutuklama

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Eskişehir'de MASAK raporuyla başlayan yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasında, 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgisinin bahis sitelerinde görüntülendiği tespit edildi. Para nakline aracılık ettiği değerlendirilen 8 şüpheliden 6'sı 15 Eylül'deki eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adliyeye sevk edildi; firari 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.

MASAK RAPORU 6 BİN 51 KİŞİYİ ORTAYA ÇIKARDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendiği belirlendi. Bunun üzerine çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı ve para nakline aracılık ettiği değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 FİRARİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 15 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dün mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma KuruluCumhuriyet BaşsavcılığıEskişehirGüvenlik3. SayfaEylülBankaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Binlerce kişinin banka hesabı bahis sitelerinde kullanılmış! Eskişehir'de 2 tutuklama - Son Dakika
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