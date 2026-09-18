Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım

Fenerbahçe forması giyen Nathan Ake'nin eşi Kaylee Ramman, İstanbul'daki gezisi sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"TURİST FİYATI DEĞİL, GERÇEK FİYAT NEDİR?"

İstanbul'da alışveriş yaptığı sırada çeviri uygulamasını kullanan Ramman'ın telefon ekranına Türkçe olarak "Turist fiyatı değil, gerçek fiyat nedir?" ifadesini yazdığı görüldü. Kaylee Ramman'ın bu yöntemi, alışveriş sırasında fiyat konusunda daha net bilgi almak istemesi olarak yorumlandı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Hollandalı futbolcunun eşinin paylaşımı, takipçilerinin ilgisini çekti. Ramman'ın turist olarak karşılaşabileceği farklı fiyat uygulamalarına karşı önlem almak amacıyla böyle bir yöntem kullandığı değerlendirildi.